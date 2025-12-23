23°
ARCA
La reini
Chiqui Tapia
videojuego
Caputo
bici
rescate
Bad Bunny
capacitadores laborales
Informacion General

Capacitadores laborales e instructores no formales cobrarán un bono extraordinario

Será de $300 mil en dos tramos.

Martes, 23 de diciembre de 2025 12:03

El beneficio contempla un monto total de $300.000, que será abonado en dos cuotas. La primera parte de $150.000 se acreditará el 27 del corriente mes, mientras que el segundo tramo se efectivizará durante enero de 2026.
La medida forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia, orientadas al reconocimiento del trabajo que desarrollan los capacitadores laborales e instructores no formales, como así también al fortalecimiento de los procesos de formación y capacitación en todo el territorio provincial.

