Confirmaron el regreso de un personaje clave

Marvel lanzó el primer avance de “Avengers: Doomsday”

Uno de los superhéroes que se había despedido en “Endgame” parece estar de regreso, según las primeras imágenes difundidas este martes.

Martes, 23 de diciembre de 2025 14:33

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) acaba de romper internet, ya que este martes, Marvel Studios liberó el primer y esperadísimo avance de "Avengers: Doomsday", la entrega que marcará el rumbo de la Fase 6. 

Sin embargo, la gran sorpresa no fue solo la escala épica del conflicto, sino la aparición oficial de Chris Evans, quien vuelve a ponerse en la piel de Steve Rogers en una escena que ha dejado a los fanáticos con miles de preguntas.

Tras su emotiva despedida en “Avengers: Endgame”, los rumores sobre el retorno de Evans eran constantes, pero nadie esperaba verlo de esta manera. En el breve clip de apenas dos minutos, el "Capitán América" original aparece en un entorno doméstico y alejado de los campos de batalla, un giro que promete redefinir su legado en la saga multiversal.

Lo que más impacto generó entre los seguidores y rápidamente se volvió viral fue la imagen de Steve Rogers cargando a un bebé en brazos. Esta secuencia, cargada de una atmósfera melancólica y protectora, ha disparado todo tipo de teorías en redes sociales.

En tanto, la presencia de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom en esta misma película hace que muchos sospechen que el bebé es el motivo por el cual Steve debe abandonar su retiro y volver a la acción.

El camino hacia la batalla final

"Avengers: Doomsday", dirigida por los hermanos Russo, se posiciona como el evento cinematográfico de la década. El estreno del film también tiene fecha: el próximo 18 de diciembre del 2026.

La química nostálgica de ver nuevamente a las caras fundadoras del MCU ha generado una preventa de expectativas sin precedentes. Marvel ha logrado, con una sola imagen de Rogers y un bebé, que el foco de la discusión pase de la acción desenfrenada a un misterio emocional que solo se resolverá en la pantalla grande.

