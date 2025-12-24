32°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
TENDENCIAS

Las fotos de animales más divertidas de Nikon 2025

El prestigioso premio ha seleccionado como máxima ganadora la fotografía de Mark Meth-Cohn, en la que un joven gorila baila y salta en el bosque.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 11:49

La edición de 2025 del prestigioso concurso Nikon Comedy Wildlife ya ha anunciado a sus ganadores: el gran premio es para Mark Meth-Cohn. Su fantástica imagen de un gorila bailando y dando saltos en un claro del bosque ha conquistado al jurado, demostrando que la vida salvaje también tiene un sentido del humor extraordinario.

Pero no ha sido la única pieza galardonada: entre el resto de reconocimientos, encontramos leonas cantando al unísono, osos tratando de mostrar su mejor sonrisa ante la cámara, ranas realizando un extraño ritual o peces sonriendo.

Esta competición no solo nos regala risas con las situaciones más cómicas de la fauna, sino que también subraya la importancia de la conservación a través de la fotografía.

