Gobierno de Jujuy

El 27 se paga la primera cuota del bono a los empleados estatales

Además, el Gobierno de la provincia dio a conocer el cronograma de pagos del mes de diciembre.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 11:02

El Gobierno de la Provincia dio a conocer que el próximo 27 de diciembre se pagará la primera cuota del Bono Extraordinario 2025 para todos los empleados de la administración pública.

Además, informó que el próximo 2 enero inicia el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre.

El 2 percibirán sus haberes los Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Organismos autárquicos, Administración Central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humanos y Municipios.

En tanto el 3 de enero cobraran Educación niveles inicial, primario, secundario y superior. Organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y funcionarios

 

