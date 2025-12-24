El 27 se paga la primera cuota del bono a los empleados estatales

El Gobierno de la Provincia dio a conocer que el próximo 27 de diciembre se pagará la primera cuota del Bono Extraordinario 2025 para todos los empleados de la administración pública.

Además, informó que el próximo 2 enero inicia el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre.

El 2 percibirán sus haberes los Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Organismos autárquicos, Administración Central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humanos y Municipios.

En tanto el 3 de enero cobraran Educación niveles inicial, primario, secundario y superior. Organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y funcionarios