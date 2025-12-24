Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

La Navidad es una de las festividades más reconocidas en el mundo. Cada diciembre, millones de personas preparan sus hogares, decoran árboles y organizan reuniones familiares. Las luces y los villancicos marcan el ritmo de ciudades y pueblos de distintos continentes, en una celebración que combina tradiciones religiosas, costumbres familiares y un fuerte componente comercial.

Sin embargo, según The Guadian, aunque la Navidad parece omnipresente, existen países donde no solo está ausente, sino expresamente prohibida. Allí, exhibir un adorno navideño, cantar una melodía festiva o intercambiar regalos puede significar enfrentar sanciones severas, multas e incluso prisión.

En la mayoría de estos casos, la prohibición de la Navidad responde a razones ideológicas, culturales o religiosas. Para ciertos gobiernos, la festividad representa una influencia extranjera incompatible con la identidad nacional o los principios que rigen la vida social.

Así, mientras millones preparan cenas y celebraciones, en algunos lugares del planeta diciembre transcurre sin luces, sin árboles y bajo estricta vigilancia oficial.

Los cinco países adonde está prohibida la Navidad

Existen cinco países donde la Navidad está completamente vetada. En estos territorios, según señala Gizmodo, la festividad no solo es ignorada oficialmente, sino que cualquier muestra pública puede considerarse una falta grave.

Corea del Norte

En Corea del Norte, la Navidad fue erradicada de la vida pública en 2016. El régimen de Pyongyang decretó la prohibición de cualquier encuentro que incluyera música o alcohol, dos elementos habituales en las celebraciones navideñas y considerados incompatibles con el proyecto ideológico del país. Aunque la constitución norcoreana reconoce la libertad religiosa, esta no se traduce en la posibilidad de celebrar ritos cristianos en público.

Para el gobierno norcoreano, la Navidad es vista como un símbolo extranjero y una amenaza a la cohesión ideológica. Un árbol iluminado, por ejemplo, no es un simple adorno, sino un gesto de desafío político. Las sanciones pueden incluir desde la detención hasta penas de cárcel, y la vigilancia sobre la población se intensifica durante el mes de diciembre. No existen villancicos en las calles, ni intercambios de regalos en público: cualquier expresión navideña queda relegada a la esfera privada, si es que se practica en absoluto.

Brunei

Desde 2014, Brunei aplica de manera estricta la ley islámica o sharía, lo que ha llevado a prohibir la Navidad en todo el territorio, incluso para extranjeros. Las autoridades consideran que los festejos navideños, incluyendo decoraciones, saludos y reuniones, pueden desviar las prácticas religiosas locales.

La legislación es clara: cualquier persona que viole la prohibición puede enfrentar multas elevadas y penas de prisión. La línea entre lo religioso y lo cultural no existe en la ley bruneana: toda manifestación relacionada con la Navidad se interpreta como una intromisión ajena, explicó The Guardian. Únicamente se permite celebrar en la intimidad del hogar, y solo bajo estricta discreción. La presencia de adornos navideños en espacios públicos está completamente prohibida.

Tayikistán

Tras la independencia y la disolución de la Unión Soviética, Tayikistán eliminó del calendario cualquier festividad que no estuviera vinculada a la tradición islámica mayoritaria. Desde 2015, la Navidad desapareció de la vida pública y todas sus expresiones están prohibidas en escuelas, oficinas y otros espacios oficiales.

Las autoridades han prohibido los disfraces de Papá Noel, los árboles navideños, los fuegos artificiales y la entrega de regalos en entornos escolares. La consigna oficial es clara: la Navidad es vista como una celebración extranjera, un residuo cultural sin lugar en el actual Estado tayiko. Según señala Gizmodo, mostrar símbolos navideños puede interpretarse como una falta de lealtad nacional y acarrear sanciones.

Somalia

En Somalia, la prohibición de la Navidad llegó en 2015 y fue inmediata. The Guardian destacó que las autoridades declararon que ninguna celebración religiosa no islámica tendría cabida en espacios públicos. Los extranjeros pueden celebrar en la privacidad de sus viviendas, pero cualquier manifestación externa —como música, decoraciones o reuniones— está prohibida.

El gobierno somalí considera que la presencia de la Navidad representa una disrupción cultural y, en algunos casos, una amenaza para la seguridad nacional. En un país marcado por tensiones políticas y religiosas, las autoridades extreman las precauciones para evitar cualquier muestra pública que pueda generar conflictos. La vigilancia es estricta y las sanciones pueden ser severas.

China

El caso de China es más complejo, ya que la prohibición de la Navidad no es uniforme en todo el país. En regiones donde el control ideológico es mayor, las autoridades han sancionado a quienes celebran la Navidad en espacios públicos, argumentando que estas prácticas desvían a los jóvenes de las costumbres nacionales y representan una influencia extranjera.

En varias provincias, se han tomado medidas para limitar la presencia de decoraciones, música y eventos relacionados con la festividad. Si bien algunos centros urbanos permiten celebraciones discretas, las autoridades desalientan cualquier demostración pública. La Navidad, en muchos casos, queda restringida al ámbito privado y se asocia más a lo comercial que a lo religioso.