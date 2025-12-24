El pesebre "Sagrado Corazón de Jesús" cumple 43 años de adoración

El pesebre "Sagrado Corazón de Jesús" del barrio Malvinas Argentinas cumple este año 43 años de adoración al niño Jesús. Fue fundado por Carmen Rosa López de Muray en 1982 y su primera adoración se llevó a cabo en las inmediaciones de una vivienda ubicada en el barrio Los Arenales (hoy barrio Malvinas Argentinas), frente a Agua Potable SA.

Cabe mencionar que desde aproximadamente 36 años se lleva adelante en calle Omar Chaile Nº 3224 casi avenida 10 de Junio, a metros de la iglesia "Sagrado Corazón de Jesús".

Carmen fue una mujer muy trabajadora y junto a su marido criaron a sus seis hijos (Margarita, Marcelo, Carina, Cecilia, Luis y Mabel). Ella comercializaba golosinas en un "carrito" en la escuela Pablo Arroyo Nº 407 del popular barrio de zona sur.

Durante estos primeros 43 años de vida, el pesebre "Sagrado Corazón de Jesús" fue creciendo innumerablemente, llegó a formar un espacio donde recurrían más de 150 adoradores y más de 30 músicos, llegando a ser el pesebre más grande de la zona.

Hoy, en una nueva etapa, Milagros Tatiana Muray nieta de doña Carmen, por amor y devoción al "niñito" tomó la decisión de retomar los hábitos de su abuela con ese carisma que la caracterizaba y siempre recibiendo a todos los niños adoradores con los brazos abiertos.

Y en este 2026, Milagros convocó a todos los músicos, adoradores y familias, que fueron parte de los inicios del pesebre para que estén cerca del "Niñito del Sagrado", que por muchas razones o cuestiones se habían alejado.

La historia es larga, pasaron muchas familias completas y muchas aún están acompañando desde el día uno, muchos que aún se siguen sumando en este camino, familias como los Ponzo, Callejo, Calisaya, Benítez, Guzmán, Cuiza, Gareca, Velásquez, Fernández, Serrano, Casimiro, Rodríguez, Salas, Zambrano, Zapana, Cruz, Martínez, Mamaní, Jacinto, Chavarría, Morón, Paco y muchas más que desinteresadamente colaboraron y aún colaboran para que el pesebre "Sagrado Corazón de Jesús" siga creciendo y sobre todo para que este espacio religioso y cultural siga en pie y que los niños tengan un lugar donde puedan encontrar, conocer y aprender esta devoción de adoración al Niño Jesús.

Por último, Milagros en nombre de su familia agradeció en primer lugar a las familias que están acompañando este año al "niñito" del "Sagrado Corazón de Jesús". "Gracias a todas las personas que siempre estuvieron y están, desde lejos e incluso no tan lejos, y en especial a todos los que nos acompañan durante este 2025/2026", concluyó.