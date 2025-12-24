Lanzamiento del Festival del Huancar en sus 50 años

Con gran expectativa de la comunidad de Abra Pampa, se realizó el lanzamiento oficial del Festival del Huancar, que este año celebra sus bodas de oro. Medio siglo de historia convierte a este encuentro en uno de los más emblemáticos del norte argentino, reconocido por su escenario natural único y por haber reunido a lo largo de los años a figuras destacadas del folclore nacional e internacional.

La jornada comenzó pasadas las diez de la mañana en la plaza central, con la presencia de las autoridades municipales encabezadas por el intendente Ariel Machaca. En el inicio del evento se dio la bienvenida a los primeros fundadores del festival, entre ellos el hijo del reconocido periodista y creador del Festival del Huancar, Aldo Víctor Ábalos, junto a otros fundadores. A continuación, se proyectó un emotivo video que recreaba la voz de uno de los locutores que dio vida y esencia al festival.

DELFIN OLMOS Y GUDO ABALOS PORTANDO IMAGEN DEL EXTINTO PERIODISTA ALDO VICTOR ABALOS

Tras este momento, llegaron los discursos: en primer lugar, tomó la palabra el señor Delfín Olmos, uno de los creadores del festival, quien expresó con gran emoción: “Hoy queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a quienes hicieron posible este camino: al intendente Ariel Machaca, a la municipalidad, a los concejales y a todas las autoridades que nos han acompañado con su gestión y compromiso. Si mencionara a cada uno, seguramente correría el riesgo de olvidar a alguien, pero sepan que nuestro agradecimiento es infinito y sincero. Lo que ayer iniciamos con ilusión, hoy es una realidad palpable. Con aciertos y tropiezos, con distintas comisiones y esfuerzos incansables, este festival ha crecido y hoy celebra con orgullo sus 50 años de vida. ¡Qué emoción sentir que aquellos sueños siguen latiendo en el corazón de todos nosotros! Que también desde lo celestial nos sigan iluminando aquellos compañeros que partieron, pero que también fueron parte esencial de este sueño. Que este festival sea eterno, porque en él vive nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, finalizó Delfín Olmos.

BALLET SUYANA TAKIRI

A su turno, el secretario de Cultura y Turismo, Daniel Exequiel Zerda, anunció la cartelera oficial de las tres noches festivaleras. El viernes 23 de enero se presentarán Los Kjarkas, Las 4 Cuerdas, Balvina Ramos y Lirios Colombianos. Para el sábado está prevista la actuación de Lázaro Caballero, el Grupo Femenino Bolivia y Los Changos del Huayco. Finalmente, el domingo 25 de enero se confirmó la participación de artistas internacionales, cuyos nombres aún restan anunciar.

Asimismo, Zerdá informó sobre el precio de las entradas, que estarán disponibles pasada las fiestas de fin de año. Los valores para el viernes y sábado serán: Preferencia A $35.000, Preferencia B $30.000 y Populares $25.000. En cuanto al domingo, los montos se darán a conocer próximamente. Las tres noches se llevarán a cabo en el anfiteatro municipal.

BENITO ANDRADE Y MARIO MAMANI DUO FOLCLORICO INTERPRETANDO LA CANCION FESTIVALERA DE ARENA

A su tiempo el intendente municipal expresó “En estas bodas de oro, los verdaderos protagonistas son nuestros fundadores, aquellos visionarios que hace 49 años dieron vida a este festival. Quiero expresar un agradecimiento muy especial al profesor Guido Ábalos, quien fue el nexo fundamental para que hoy podamos contar con la presencia de los pioneros que hicieron posible este sueño. Este festival tiene desde ahora el brillo necesario, gracias a ustedes los fundadores, que con esfuerzo y pasión sembraron las raíces de nuestra identidad cultural. Me siento muy contento y profundamente orgulloso de estar al frente de este municipio y de tener la oportunidad de acompañar la celebración de estos 50 años de historia. Somos unos privilegiados de contar con este festival, que nos representa y nos une como comunidad. Gracias a toda la población y a cada persona que, de una u otra manera, aportó para que hoy podamos celebrar con orgullo estas bodas de oro del Festival del Huancar”, concluyó el mandatario.

Durante el lanzamiento oficial, la emoción se hizo sentir con la presentación de los cuerpos de danza “Suyana Takiri” y el Ballet “Achalay”, que desplegaron todo su arte sobre el escenario. A ellos se sumó el ballet “La Tropa”, junto al conjunto musical integrado por Benito Andrade, Mario Mamani y Andrés Quipildor, quienes interpretaron, “Festivalera de Arenas”, obra del músico Rolando Poma. El momento alcanzó su máxima emotividad con la participación de Vicente Tolaba reforzando así el espíritu de identidad y tradición que distingue a esta celebración cultural de la Puna.

El cronograma camino al festival dará inicio el 17 de enero, con una recreación especial en el salón parroquial. Allí se presentará el ballet Nuestra Señora de la Puna, primer cuerpo de danza de Abra Pampa y del festival, símbolo de nuestra identidad cultural. El 18 de enero se vivirá un encuentro de ballet y música, acompañado de actividades al aire libre como trekking y sandboard en el imponente Cerro del Huancar, que será escenario de aventura y tradición.

La recepción al público durante este acontecimiento estuvo impregnada de la calidez de las costumbres puneñas. Se compartieron bebidas tradicionales como chicha de maní, calapi y anchi, sabores que evocan nuestras raíces y fortalecen el sentido de pertenencia. Como símbolo de unión y memoria, se entregaron souvenirs: llaveros con el logo del festival y pañuelos de tela, pequeños tesoros que perpetúan el espíritu de una celebración capaz de trascender generaciones.

El Festival del Huancar tiene sus raíces en enero de 1977, cuando un grupo de jóvenes de Abra Pampa, liderados por la hermana claretiana María Jesús Abregú, soñó con llevar la cultura local más allá de las fronteras provinciales. Aquella primera edición se convirtió en un símbolo de identidad para la llamada “Siberia Argentina”, y desde entonces el festival ha crecido hasta consolidarse como uno de los más convocantes del calendario cultural de Jujuy.