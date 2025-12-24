El Pesebre "Santa Rita" de Tilcara cumplirá 28 años de trayectoria

El pesebre "Santa Rita" fue fundado el 25 de diciembre de 1997 por la familia López, en calle Sorpresa 387 de la localidad de Tilcara.

DURACIÓN/ EL PESEBRE INICIA SUS ADORACIONES EL 25 DE DICIEMBRE, AL 6 DE ENERO.

En ese entonces uno de los integrantes de la familia, recibió al "niñito" Jesús que fue traído desde Bolivia como un obsequio atesorado, es allí donde se plantea la idea de que la familia y algunos amigos lo adoren. Sin pensarlo esta actividad unió más a la familia y vecinos, porque les permitió compartir cosas inesperadas.

ADORACIÓN/ EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" DE TILCARA.

En un principio concurrían cuarenta niños de 2 a 10 años de edad, pero con el pasar del tiempo esta cantidad fue acrecentándose. En los últimos años el pesebre recibió aproximadamente 150 personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos de 1 a 35 años.

CELEBRACIÓN DE REYES/ ORGANIZADO POR EL PESEBRE "SANTA RITA" DONDE COVNOCÓ UNA GRATA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD.

El pesebre inicia sus adoraciones el día 25 de diciembre y finaliza el 6 de enero, en ese transcurso se adora visitando distintos pesebres de la localidad.

POR LAS CALLES/ LOS NIÑOS ADORADORES RECORREN LA CIUDAD.

El Pesebre "Santa Rita" agradece infinitamente a las familias de los integrantes (adoradores, vecinos y músicos) por estar siempre presentes a disposición de los organizadores.

EL PESEBRE/ REÚNE TANTO A NIÑOS, JÓVENES YA DULTOS DE 1 A 35 AÑOS DE TODA LA LOCALIDAD DE TILCARA.