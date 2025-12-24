25°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cámara Argentina de la Construcción
El tiempo en Jujuy
antes del pre cosquín
Pirotecnia cero
Tribunal Electoral
Navidad
Navidad
Navidad
Historias de superación
Barrio Malvinas Argentinas
Cámara Argentina de la Construcción
El tiempo en Jujuy
antes del pre cosquín
Pirotecnia cero
Tribunal Electoral
Navidad
Navidad
Navidad
Historias de superación
Barrio Malvinas Argentinas

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Navidad

"La Misa de Gallo" y el anuncio del nacimiento de Cristo

El culto reúne a fieles de todo el mundo en diferentes iglesias.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 00:00

La misa de Navidad, conocida popularmente como "La Misa de Gallo", se celebra la noche del 24 de diciembre y marca litúrgicamente el comienzo de la Navidad. Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades comenzaban la conmemoración del nacimiento de Jesús con una vigilia nocturna de oración y lectura de los Evangelios. Con el paso del tiempo, esta celebración se consolidó como uno de los actos religiosos más convocantes del año.

El sentido espiritual

Durante la misa se proclama el pasaje bíblico que narra el nacimiento de Jesús en Belén, acompañado de cantos tradicionales, oraciones y mensajes centrados en la esperanza, la paz y el amor. Para la Iglesia, este momento simboliza la llegada de Dios al mundo en forma humana, un acontecimiento que invita a la reflexión, la humildad y el compromiso con el prójimo.

Más allá de su significado religioso, la misa de Nochebuena se transformó en una tradición cultural profundamente arraigada. Muchas familias asisten juntas antes de la cena navideña, renovando gestos de fe y encuentro comunitario. En cada iglesia, la celebración se vive con un clima especial, donde la música, los pesebres y la participación de los fieles refuerzan el sentido de unión y paz que caracteriza a la Navidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD