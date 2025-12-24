Naranja X consolida su rol en el consumo cotidiano y refuerza el acceso al ahorro digital

El cierre de 2025 encuentra a Naranja X reafirmando su protagonismo en el ecosistema financiero argentino, en un año marcado por un consumo más cauteloso, precios con menor volatilidad y una creciente demanda de herramientas simples para administrar el dinero.

Según el último relevamiento de Focus Market para el blog Hablemos de Plata de Naranja X, la temporada navideña mostró un comportamiento más estable que en años anteriores. La canasta navideña registró un aumento promedio del 27% interanual, mientras que la decoración festiva subió apenas un 12%, cifras que se ubicaron por debajo de la inflación promedio y reflejaron un mercado más competitivo y ordenado.

El estudio también evidenció un cambio en los hábitos de consumo: el 74% de las personas priorizó promociones y descuentos, y 6 de cada 10 recurrió al financiamiento para afrontar sus compras. A su vez, las decisiones se concentraron en el corto plazo: el 44% inició sus compras apenas una semana antes de Navidad, mostrando un consumidor más atento al precio y con menor capacidad de anticipación.

En este contexto, el financiamiento volvió a ocupar un rol central. El 61% de los encuestados utilizó tarjetas de crédito, el 16% esperó el cobro del aguinaldo y el 12% apeló a los rendimientos de cuentas remuneradas para sostener el consumo de fin de año.

De acuerdo con Damián Di Pace, Director de Focus Market, “la estabilidad relativa en los precios refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. El foco en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro, donde las estrategias comerciales accesibles serán clave para dinamizar las ventas”.

Ahorro e inversión: Frascos Fijos, una respuesta a un nuevo usuario financiero

En paralelo, Naranja X fortaleció su propuesta de valor en ahorro e inversión con el lanzamiento de Frascos Fijos, una evolución de su funcionalidad de Frascos, en el marco de su 40° aniversario. Esta nueva alternativa combina la solidez del plazo fijo tradicional con una experiencia 100% digital, permitiendo elegir plazos flexibles entre 30 y 180 días y acceder a una tasa preferencial.

Desde su lanzamiento inicial, se crearon más de 400.000 Frascos Fijos en todo el país, reflejando una tendencia creciente hacia la organización financiera y el uso de soluciones digitales simples. La herramienta permite invertir desde $1.000 hasta $30 millones, con rendimientos asegurados y visibilidad del monto final desde el inicio.

“La innovación sólo vale cuando agrega valor a la vida de las personas. Frascos Fijos nace de escuchar cómo nuestros usuarios piensan y usan su dinero, con una convicción clara: devolverle el poder a la gente y transformar la complejidad financiera en experiencias simples y útiles”, señaló Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X.

40 años de inclusión financiera

En 2025, Naranja X celebró cuatro décadas de trayectoria, consolidándose como una de las fintech más relevantes del país. Con más de 9 millones de clientes, la compañía ofrece un ecosistema integral de soluciones digitales que incluye cuentas gratuitas, tarjetas de crédito y débito, préstamos, pagos, ahorro, inversión y seguros.

Actualmente, cuenta con más de 16 millones de tarjetas habilitadas, una red de 150.000 comercios adheridos, más de 23 millones de Frascos creados, y un equipo de 2.600 personas distribuidas entre Córdoba y Buenos Aires. Además, por tercer año consecutivo, fue reconocida como el primer empleador para jóvenes en el ranking Employers for Youth de FirstJob.

El balance 2025 deja un escenario de moderación en precios, un consumidor más informado y exigente, y una Naranja X que continúa ampliando el acceso a soluciones financieras simples, accesibles y digitales, acompañando a millones de personas en su vida cotidiana y en la construcción de hábitos de ahorro e inversión sostenibles.