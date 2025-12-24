Palpalá: Gran fiesta del deporte 2025

La Municipalidad de Palpalá, a través de la Dirección de Deportes, informó que se encuentra todo dispuesto para la realización de la Fiesta del Deporte 2025, que tendrá lugar el viernes 26 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, en el Estadio Olímpico Municipal. El evento, cuyo objetivo es reconocer y poner en valor a los atletas palpaleños, marcará un hito histórico al contar con transmisión en vivo a cargo de Videotel, y reunirá a deportistas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores de más de 90 años.

La ceremonia se caracterizará por su carácter inclusivo y representativo de la diversidad deportiva de la ciudad. Se recorrerán múltiples disciplinas, entre ellas la natación con el equipo “Pingüinos”, campeones con síndrome de Down; el básquet en silla de ruedas; el ajedrez, con la participación de un niño de tan solo 5 años; y el Newcom, protagonizado por adultos mayores, reflejando el alcance integral de la política deportiva municipal.

En este marco, se realizará un reconocimiento especial a Elba Riquelme, de 90 años, como símbolo del compromiso y la perseverancia en el deporte. Asimismo, se destacará a un joven deportista palpaleño integrante del equipo sub-15 de San Lorenzo de Jujuy, campeón de un mundialito disputado en la ciudad de Buenos Aires. También se brindará un reconocimiento a los periodistas y medios de comunicación que acompañan y difunden permanentemente el deporte local.

Cabe destacar que, en el marco de la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, la Dirección de Deportes desarrolla un trabajo sostenido e inclusivo, alcanzando a personas de entre 6 y 90 años, con propuestas totalmente gratuitas. Esta política pública se extiende a los distintos barrios de la ciudad mediante escuelas deportivas, cuyos participantes también formarán parte del desfile de la Fiesta del Deporte. El evento dará inicio alrededor de las 19:30 horas y se prevé su finalización a las 21:15.

Jugando en vacaciones modo verano:

Por otro lado, se anunció el programa “Jugando en Vacaciones Modo Verano”, que arrancará el 5 de enero y se extenderá hasta el 29 de enero. La actividad se desarrollará en distintos barrios tanto céntricos como zonas rurales: Centro Forestal, Santa Bárbara, General Savio, San José, Canal de Beagle, entre otros, con esquemas diarios durante la mañana y la tarde. Además, se incluirán salidas al cine y al balneario municipal, cerrando con el Carnaval de Newcom, con la participación confirmada de 8 equipos, algunos de Salta y Tucumán.

Cabe destacar que este programa es totalmente gratuito, es un esfuerzo que se hace desde el municipio para apoyar y contener a las familias en estas vacaciones. Los padres podrán consultar sobre el programa a partir del 5 de enero en la Dirección de Deportes, para conocer qué actividades están disponibles cerca de su barrio.