30°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Abra Pampa
Historias de superación
no navidad
Gobierno de Jujuy
Ecos de la copla
Verano 2026
Fiestas de fin de año
Balance 2025
Abra Pampa
Historias de superación
no navidad
Gobierno de Jujuy
Ecos de la copla
Verano 2026
Fiestas de fin de año
Balance 2025

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Palpalá: Gran fiesta del deporte 2025

Ddeportistas de todas las edades y disciplinas que serán reconocidos a las 19.30 en el estadio Olímpico Municipal. Además, se anunció el lanzamiento de “Jugando en Vacaciones – Modo Verano”, durante el mes de enero.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 14:48

La Municipalidad de Palpalá, a través de la Dirección de Deportes, informó que se encuentra todo dispuesto para la realización de la Fiesta del Deporte 2025, que tendrá lugar el viernes 26 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, en el Estadio Olímpico Municipal. El evento, cuyo objetivo es reconocer y poner en valor a los atletas palpaleños, marcará un hito histórico al contar con transmisión en vivo a cargo de Videotel, y reunirá a deportistas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores de más de 90 años.

La ceremonia se caracterizará por su carácter inclusivo y representativo de la diversidad deportiva de la ciudad. Se recorrerán múltiples disciplinas, entre ellas la natación con el equipo “Pingüinos”, campeones con síndrome de Down; el básquet en silla de ruedas; el ajedrez, con la participación de un niño de tan solo 5 años; y el Newcom, protagonizado por adultos mayores, reflejando el alcance integral de la política deportiva municipal.

En este marco, se realizará un reconocimiento especial a Elba Riquelme, de 90 años, como símbolo del compromiso y la perseverancia en el deporte. Asimismo, se destacará a un joven deportista palpaleño integrante del equipo sub-15 de San Lorenzo de Jujuy, campeón de un mundialito disputado en la ciudad de Buenos Aires. También se brindará un reconocimiento a los periodistas y medios de comunicación que acompañan y difunden permanentemente el deporte local.

Cabe destacar que, en el marco de la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, la Dirección de Deportes desarrolla un trabajo sostenido e inclusivo, alcanzando a personas de entre 6 y 90 años, con propuestas totalmente gratuitas. Esta política pública se extiende a los distintos barrios de la ciudad mediante escuelas deportivas, cuyos participantes también formarán parte del desfile de la Fiesta del Deporte. El evento dará inicio alrededor de las 19:30 horas y se prevé su finalización a las 21:15.

Jugando en vacaciones modo verano:

Por otro lado, se anunció el programa “Jugando en Vacaciones Modo Verano”, que arrancará el 5 de enero y se extenderá hasta el 29 de enero. La actividad se desarrollará en distintos barrios tanto céntricos como zonas rurales: Centro Forestal, Santa Bárbara, General Savio, San José, Canal de Beagle, entre otros, con esquemas diarios durante la mañana y la tarde. Además, se incluirán salidas al cine y al balneario municipal, cerrando con el Carnaval de Newcom, con la participación confirmada de 8 equipos, algunos de Salta y Tucumán.

Cabe destacar que este programa es totalmente gratuito, es un esfuerzo que se hace desde el municipio para apoyar y contener a las familias en estas vacaciones. Los padres podrán consultar sobre el programa a partir del 5 de enero en la Dirección de Deportes, para conocer qué actividades están disponibles cerca de su barrio.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD