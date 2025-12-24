Colectivos con horarios especiales en la capital

Con motivo de las festividades de fin de año, el transporte urbano de pasajeros de la capital tendrá un servicio especial este 24 de diciembre.
Para hoy, se informan los siguientes horarios de las últimas salidas desde los principales puntos:
- Línea 10: 20:36 desde Malvín / 21:11 desde Hospital de Niños.
- Línea 16: 20:30 desde H. Niños / 19:55 desde 44 Viviendas.
- Línea 19: 20:12 desde H. Niños / 19:37 desde Bárcena.
- Línea 6: 20:10 desde Ciudad de Nieva / 19:57 desde Burela.
- Línea 17: 20:18 desde H. Niños / 19:42 desde Malvín.
- Línea 12: 20:30 desde Huaico / 19:40 desde Malvianas.
- Línea 24: 20:35 desde Terminal Norte / 20:00 desde Hospital de Niños.
- Línea 29: 20:35 desde H. Niños / 20:00 desde Terminal Norte.
- Línea 52: 20:10 desde H. Niños / 19:27 desde Alto Comedero.
- Línea 20: 20:25 desde H. Niños / 19:40 desde Alto Comedero.
- Línea 30: 20:33 desde H. Niños / 19:48 desde Alto Comedero.
- Línea 11A: 20:10 desde H. Niños / 19:30 desde Alto Comedero.
- Línea 11M: 20:30 desde H. Niños / 19:50 desde Alto Comedero.
- Línea 11-10H: 20:32 desde H. Niños / 19:52 desde Alto Comedero.
- Línea 8: 20:23 desde H. Niños / 19:43 desde Alto Comedero.
- Línea 2: 20:26 desde H. Niños / 19:41 desde Alto Comedero.
- Línea 49: 20:12 desde H. Niños / 19:27 desde Alto Comedero.
- Línea 49Bis: 19:57 desde H. Niños / 19:12 desde Alto Comedero.
- Línea 15: 20:20 desde Alem / 20:20 desde Reyes.
- Línea 38: 19:45 desde Alem / 19:45 desde Termas.
- Línea 35: 19:15 desde Alem / 19:15 desde Nogales.
- Línea 39: 19:14 desde Alem / 19:14 desde León.
- Línea 36: 19:46 desde Alem / 19:50 desde León.
Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, ya que la frecuencia y la cobertura de líneas estarán reducidas durante ambos días festivos.