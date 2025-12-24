Denuncian usurpación de vivienda tras presunta venta fraudulenta en barrio Eva Perón

Un hecho de usurpación y presunta estafa conmociona a la comunidad del barrio Eva Perón. José Díaz, un hombre de 77 años, denunció que su vivienda, ubicada en la Avda. San Antonio M.380 L.1, fue tomada ilegalmente mientras él realizaba compras navideñas ayer por la tarde.

Según su relato, al regresar a su hogar encontró todas sus pertenencias en la vía pública y a un grupo de personas, cuatro adultos y dos menores, ocupando la propiedad. Estos últimos se negaron a desalojar, argumentando que la casa ahora les pertenece.

En su declaración, Díaz sostiene que es dueño del inmueble desde hace más de 45 años y responsabiliza directamente a su hijo, y a su nuera, de haberle sustraído los documentos de la propiedad para concretar una venta fraudulenta. Además, el hombre reportó la desaparición de 550.000 pesos en efectivo que había dejado en una campera antes de salir, dinero correspondiente a su sueldo y aguinaldo.

Entre las personas que actualmente ocupan la casa se encuentra Abigail Chocobar, identificada como una conocida prestamista de la ciudad. La noche del hecho, Chocobar se presentó en el lugar acompañada por un grupo de diez personas, quienes fueron dispersadas por efectivos policiales tras realizar supuestas amenazas.

Las denuncias por usurpación y hurto ya fueron radicadas en la Comisaría Seccional N°39 "Salomón Guerra". La investigación se encuentra en curso para dilucidar los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Fuente: Info Yungas