Detenido tras salir de Jujuy con un kilo de marihuana

Un joven de 22 años fue detenido con un kilo de marihuana, mientras viajaba en un colectivo que partió de la capital jujeña. El procedimiento lo realizó la Policía de la provincia de Catamarca a la vera de la ruta nacional N° 38, en el departamento Valle Viejo, con la ayuda de un can antinarcóticos que descubrió la sustancia y alertó a los agentes.

Un joven de 22 años fue detenido con un kilo de marihuana, mientras viajaba en un colectivo que partió de la capital jujeña. El procedimiento lo realizó la Policía de la provincia de Catamarca a la vera de la ruta nacional N° 38, en el departamento Valle Viejo, con la ayuda de un can antinarcóticos que descubrió la sustancia y alertó a los agentes.

El ilícito fue descubierto el pasado domingo por la madrugada, cuando los efectivos catamarqueños se encontraban realizando un control preventivo en la ruta 38, un lugar conocido como puesto caminero El Portezuelo.

En esas circunstancias, los uniformados detuvieron el desplazamiento de un colectivo de larga distancia que había comenzado su recorrido en la terminal de ómnibus de la capital provincial con destino final en la ciudad de Neuquén.

Fue entonces, que durante el procedimiento los agentes subieron al ómnibus al can antinarcóticos "Laika", la cual detectó la presencia de sustancias prohibidas. La continuidad de las acciones derivó en la identificación del joven que llevaba un pequeño bolso de mano entre los asientos. Se trataba de un hombre de 22 años, domiciliado en la provincia de Tucumán.

Tras esto, los uniformados dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas intervinieron para analizar el contenido de un envoltorio, ante la presencia de dos testigos civiles. De esta manera, se supo que en el interior había una sustancia vegetal, la cual tras la prueba de campo correspondiente se confirmó que era marihuana. En total, un kilo 42 gramos de cogollos, específicamente.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría de la localidad de San Isidro, con jurisdicción en donde fue encontrada la droga. El operativo de control se llevó a cabo con la colaboración de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca, del Cuerpo Guardia Infantería y de la División Policía Montada, con dependencia de la Dirección de Unidades Especiales (DUE) y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur).