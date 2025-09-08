Efectivos intevinieron en una pelea de patotas

Efectivos de la Unidad Regional N° 6 de Perico intervino de manera inmediata en una gresca en la vía pública.

Efectivos de la Unidad Regional N° 6 de Perico intervino de manera inmediata en una gresca en la vía pública.

Durante el procedimiento, además de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los presentes, se logró detectar en el interior de un vehículo, diversos envoltorios con hojas de coca y sustancia vegetal presumiblemente ilícita.

De inmediato se dio participación al personal especializado de la Dirección de Narcotráfico, quienes se hicieron cargo de las actuaciones conforme lo dispuesto por la Justicia. Cabe resaltar que la intervención fue inmediata y contó con la articulación de distintas dependencias policiales, logrando una eficacia en el procedimiento.