Un santafesino ganó más de 8 mil millones en el Quini 6

Un santafesino cambió su vida para siempre tras acertar los seis números del Revancha del Quini 6 y quedarse con un premio de $8.844.300.000 este domingo. El afortunado realizó su apuesta en la ciudad de Reconquista y acertó la combinación 05 – 15 – 25 – 33 – 40 – 45.

La suerte también quedó repartida en el resto de las modalidades. En el Siempre Sale, 70 apostadores con cinco aciertos se dividieron un pozo superior a $360.800.000, con 12 ganadores correspondientes a la provincia de Santa Fe.

Los números del sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: 01 – 07 – 15 – 29 – 40 – 45

La Segunda: 04 – 16 – 29 – 31 – 34 – 45

Revancha: 05 – 15 – 25 – 33 – 40 – 45

Siempre Sale: 05 – 14 – 17 – 29 – 33 – 43

Pozos estimados para el próximo sorteo:

• Tradicional Primer Sorteo: $2.860.000.000 • La Segunda: $4.230.000.000 • Revancha: $500.000.000 • Siempre Sale: $280.000.000 • Extra: $130.000.000

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 10 de diciembre a las 21:15 en la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe. La transmisión podrá seguirse en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, TV Pública, Canal 9 Paraná y el canal oficial de YouTube.