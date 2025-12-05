Taxistas capitalinos marcharán contra el transporte ilegal

ABIGAIL TERAN

La Federación de Conductores de Taxis de Jujuy, autoconvocados y titulares convocan a una manifestación para el próximo 10 de diciembre bajo la consigna "Afuera el transporte ilegal. Unidos somos más".

La medida surge tras reclamos sin respuesta respecto al avance de autos particulares en aplicaciones y la falta de controles sobre los interjurisdiccionales, así lo explicó Mónica Bertolone, secretaria general de la Federación.

De esta manera, señaló que en la capital jujeña "no se respetó la Ordenanza Nº 8073/2024 que establece que las aplicaciones sólo pueden ser usadas por vehículos con permiso para transportar pasajeros", mientras que el crecimiento de autos particulares dentro de estas plataformas "fue desmedido".

A este escenario se suma, remarcó, la ausencia de controles en Alto Comedero y sobre los vehículos que ingresan desde otras jurisdicciones. "No queremos más promesas ni tocadas de espalda. Queremos que se cumpla la ordenanza", afirmó.

La dirigente detalló que tampoco se cumple la ley que regula el ingreso de vehículos provenientes del interior o de otras provincias, que establece que deben tener paradas delimitadas, como en la zona del supermercado Chango Más o en la terminal. "Nunca hubo empadronamiento y jamás se respetó la ley", dijo.

Según relató, los corredores que vienen del Norte y del Ramal deberían finalizar su recorrido en esos puntos, pero circulan libremente por la capital prestando servicio. A esto se suma que muchos de ellos "trabajan dentro de Uber mientras esperan pasajeros para volver a su localidad".

Bertolone denunció incluso la instalación de paradas fijas de autos salteños en San Salvador de Jujuy. "La ley es clara: pueden salir de su jurisdicción llevando pasajeros, pero no pueden levantar pasajeros acá. Sin embargo, se les permitió tener paradas en Capital y nos parece totalmente injusto", sostuvo.

Convocatoria y reclamo

De cara al 10 de diciembre, evalúan realizar un bocinazo o una concentración frente a la Municipalidad, sobre avenida Éxodo. "No queremos incurrir en una contravención por corte de calle, así que lo más probable es que hagamos un bocinazo y nos quedemos esperando una respuesta", indicó.

La invitación está abierta a todos los taxistas. "Por lo general siempre somos los mismos los que damos la cara, pero el trabajo se nos cae a todos. Necesitamos recuperar nuestra plaza de transporte, del transporte legal y con esto también ayudaríamos al transporte urbano y a los compartidos a que recuperen un poco el trabajo que vienen perdiendo".

En relación al pedido del sector para mantener la tarifa sin aumentos, Bertolone confirmó que el municipio continúa sin modificarla. "No sería lógico que aumenten cuando no controlan a las aplicaciones que tienen precios ilógicos, muy por debajo de la tarifa oficial. Eso sí es una competencia desleal", señaló.

Aplicación Zubo

Por otro lado, adelantó que se está probando la nueva aplicación Zubo y que ya puede ser descargada por los usuarios. "Está funcionando bien. Sin embargo, EcoTaxi sigue vigente y después quedará la aplicación que mejor funcione para todos", explicó.

Detalló que Zubo ofrece tarifas fijas y competitivas, choferes experimentados, registrados y seguros. Y recepción de todos los medios de pago.

Por último, llamó nuevamente a la unidad: "Invito a todos los colegas a sumarse a esta convocatoria que va a ser beneficiosa para todo el sector del taxi y el transporte de la provincia".