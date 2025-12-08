Argentina rompió el record munidal de golden retrievers reunidos

Los bosques de Palermo se tiñeron de dorado este mediodía, cuando más de 2 mil Golden retrievers se reunieron para alcanzar loa juntada de perros mas grande del mundo.

La novedosa convocatoria empezó a las 10 de la mañana de este lunes y se extendió por varias horas en donde los fanáticos de esa raza compartieron experiencias y recomendaciones de cuidados. Una de las condiciones del evento era que todos los animales debían estar con correa y collar con identificación

La iniciativa fue impulsada por el influencer argentino Fausto Duperré quien tras vivir dos años en Barcelona, presenció una reunión de unos 150 golden retriever. Aquella escena le quedó grabada y lo motivó a replicarla en Argentina.

Luego se enteró de que el récord mundial lo tiene Canadá, con 1.685 perros golden en un solo lugar, y apuntó a superar esa cifra.

"Yo creo que la gente no es consciente de lo que realmente va a haber el lunes. Repito, yo fui a una de 150 y realmente era el paraíso, una imagen que le hace muy bien a la vista de cada uno de nosotros"

“Desde ya te digo que el récord es argentino”, aseguró el creador de contenido Fausto Duperré durante el encuentro de perros Golden Retriever que se realizó este lunes en los Bosques de Palermo con el objetivo de batir el récord mundial de perros de esa raza reunidos en un mismo lugar.

A través de sus redes sociales Duperré confirmó con un video que la juntada de goldens superó la cifra de Canadá, con 2937 perros de razas reunidos en Argentina. Un tierno record mundial.

Un encuentro masivo, pero sin formato de festival

A diferencia de otros eventos, la juntada no tuvo escenario, vallas ni estructura formal. La consigna fue difundir recomendaciones básicas para evitar incidentes y preservar el espacio público. Entre ellas:

• Uso obligatorio de correa y collar con identificación.

• Llevar hidratación para las mascotas.

• Recolectar los desechos para mantener el parque en condiciones.

• Equiparse con manta y mate para pasar el día.

Pese a la masividad de la convocatoria, las autoridades porteñas mantuvieron vigilancia habitual en la zona sin necesidad de operativos extraordinarios.