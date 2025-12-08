Fue detenido con pedido de captura por intento de abuso

Un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas por las calles de la capital provincial, fue detenido por efectivos policiales cuando se constató que tenía un pedido de captura por intento de abuso sexual, además de una solicitud de comparendo de la Justicia de la provincia de Santa Cruz. Si bien en un primer momento fue interceptado por la manera en la cual se desplazaba, luego se comprobaron ambos requerimientos judiciales.

El ilícito fue detectado días pasados por la tarde, en momentos que personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, perteneciente a la Unidad Regional 1, realizaban un operativo de rutina por las calles capitalinas.

En esas circunstancias, alrededor de las 16.50 los uniformados observaron que un hombre a bordo de una moto se desplazaba por la avenida Córdoba, en sentido sur-norte, a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Por esa razón, los agentes comenzaron a seguir al motociclista que se dirigía al barrio Los Huaicos para evitar que provoque un siniestro vial.

Fue entonces que a las pocas cuadras de iniciada la persecución los uniformados motorizados lograron interceptar al sospechoso en las inmediaciones de la avenida Bolivia y la calle Curupaytí, a la altura del Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju).

De esta manera, detuvieron el desplazamiento del joven de 23 años y los agentes procedieron a consultar los datos del sujeto en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac).

Así fue cómo los agentes pudieron saber que el sospechoso tenía pedido de captura vigente del 30 de octubre pasado por estar relacionado a una causa caratulada como “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”, a pedido de la Delegación Fiscal de Coronel Arias, en la capital provincial.

No obstante, el joven también poseía un pedido de comparendo ante la Justicia de la provincia de Santa Cruz del año 2023.

Como consecuencia de descubrir estas situaciones pendientes con la Justicia de dos jurisdicciones, los agentes procedieron a reducir al motociclista, el cual no ofreció resistencia más allá que intentó justificar su conducción.

Además, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que el sospechoso sea trasladado a la Brigada de Investigaciones del barrio capitalino de Coronel Arias. Este lugar obedeció a que el joven tenía el pedido de captura vigente emanado desde la Delegación Fiscal del mencionado sector barrial, lo cual se cumplió de inmediato y se avanzó con los trámites relacionados a su situación judicial.