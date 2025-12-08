Petri presentó su renuncia como ministro de Defensa

Con una carta de despedida dirigida al presidente Javier Milei, el diputado nacional electo por La Libertad Avanza Luis Petri presentó su renuncia al cargo de ministro de Defensa que ejerció desde el 10 de diciembre del 2023 y al respecto aseguró que “será un honor para siempre”.

En la misiva, que difundió a través de las redes sociales, el funcionario saliente precisó las motivaciones de su dimisión, repasó los hitos de su gestión y anticipó el rol que tendrá como vicepresidente segundo de la Cámara baja.

“Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, arrancó el mendocino.

“Cuando me honró con la convocatoria para integrar su Gabinete, me confió una misión de enorme trascendencia: reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, proyectarlas al futuro y, fundamentalmente, respaldar a nuestros hombres y mujeres después de décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos”, siguió.

Petri ponderó que “el país le debe a sus Fuerzas Armadas la independencia y la libertad, con el General San Martín, Belgrano y Güemes a la cabeza, junto a tantos otros que conformaron los Ejércitos del Norte y de los Andes liberando a medio continente”.

A su criterio, “rescatar ese pasado bañado en gloria es fundamental para posibilitar este presente, en el que nuestras Fuerzas recuperaron la capacidad de defender a los argentinos de toda amenaza exterior”.

“Hoy son verdaderos garantes de la vida, la independencia, la libertad, la soberanía y la integridad territorial: en las fronteras, con la Operación Roca desplegada en Salta, Misiones y Jujuy; en la zona económica exclusiva, cuidando los recursos de todos los argentinos; y en nuestros cielos, con la incorporación del sistema de armas F-16”, destacó.

Y siguió enumerando las tareas que desarrollan las Fuerzas Armadas: "También lo hacen asistiendo y salvando vidas en desastres y catástrofes, como quedó demostrado en los temporales de Bahía Blanca, Zárate y Campana, y en los incendios de Córdoba, Bariloche y El Bolsón, por mencionar solo algunos ejemplos donde mostraron arrojo y heroísmo”.

Al repasar los pilares de su gestión, Petri subrayó que “en estos dos años” se pudo avanzar en “un proceso de transformación histórico”.

"Bajo su liderazgo, y siguiendo sus directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios, imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales”, indicó.

Para el saliente ministro de Defensa, la gestión en Defensa todavía se encuentra a mitad del recorrido y existe una deuda aún no saldada con las Fuerzas Armadas.

“El camino recién comienza después de décadas de desinversión y destrato, pero estamos en el sendero correcto. Gracias a su respaldo permanente, pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad, pero canceladas por los anteriores gobiernos kirchneristas”, consideró.

En otro tramo de la carta, Petri le agradeció personalmente a Milei ("querido presidente") por “la confianza depositada” en su trabajo, por “su apoyo constante y por la generosidad en la consideración" de su gestión al frente del Ministerio de Defensa,

"Agradezco también a todo el Gabinete que lo acompaña, del cual tuve el honor de formar parte. Conformamos un verdadero equipo bajo su liderazgo, que enfrenta los problemas arrastrados por décadas, no tira la pelota afuera, no pone excusas y los resuelve pensando en las generaciones presentes y futuras, sin importar los costos políticos que la mezquindad de un sector de la oposición pretenda hacernos pagar. Como usted siempre nos recuerda: venimos a cambiar definitivamente la Argentina”, enfatizó.

“Quiero reconocer, asimismo, el compromiso y el profesionalismo del equipo que me acompañó en el Ministerio, del Estado Mayor Conjunto y de cada una de las Fuerzas Armadas. Su dedicación diaria hizo posible materializar las políticas que usted impulsó y consolidar una agenda de transformación que deja bases sólidas para el futuro”, apuntó.

Sobre el rol que le tocará desempeñar como diputado nacional, Petri remarcó que desde ese lugar seguirá "defendiendo a su gobierno y a los millones de argentinos que confían y creen en el cambio definitivo que estamos llevando adelante”.

“El 10 de diciembre asumiré nuevas responsabilidades en la Cámara de Diputados, habiendo sido electo en las pasadas elecciones del 26 de octubre por mi querida provincia, Mendoza, Capital Nacional de la Libertad por su historia —cuna del Ejército de los Andes— y por su presente. Los argentinos eligieron no volver atrás, y vamos a honrar ese mandato", aseveró.

“Por último, agradezco a cada oficial, suboficial, soldado y marinero de las tres Fuerzas por su compromiso inclaudable con la Patria, al punto de estar dispuestos a entregar su vida en su defensa", sostuvo.

En tanto, aprovechó para transmitirle a su sucesor en el cargo, el Teniente General Carlos Presti, "el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023”.

“Culmino mi gestión con la llegada de los aviones F-16, la adquisición militar más importante de los últimos 40 años, que defenderán y custodiarán nuestros cielos ante cualquier amenaza por aire, tierra o mar. La misión está cumplida, Comandante en Jefe: los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos”, destacó.

Por último, anticipó que este martes viajará a la Antártida para darle un cierre a su ciclo en el Ministerio de Defensa.

“El 9 de diciembre estaré viajando a la Antártida, donde prácticamente comencé esta gestión junto a usted. Argentina, bajo su liderazgo, será el país más libre del mundo y, al serlo, dejaremos de ser aquella Nación del fin del mundo para convertirnos en el país del principio del mundo. Ese principio está en nuestra querida Antártida, donde desde 1904 militares y científicos hacen Patria y permiten que nuestro país sea el que más bases y mayor proyección tiene”, señaló.__IP__

“Le reitero mi enorme respeto, mi infinita gratitud y mi orgullo por haberlo acompañado en su Gabinete, así como mi compromiso con las ideas de la libertad que están haciendo grande a la Argentina nuevamente. Lo saludo con mi más alta consideración. ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Patria! ¡Que Dios lo bendiga y bendiga a todos los argentinos!”, remató Petri.