Inauguran temporada navideña con espectáculo y encendido de árbol en Alto Comedero

El programa comenzará a las 18 horas en el espacio contiguo al Estadio Deportivo en construcción, sobre la avenida Forestal. Allí se desarrollará un espectáculo con artistas y una exposición de emprendedores.

Paralelamente, ya se encuentra disponible para las visitas del público el pesebre de imágenes grandes, el cual fue recuperado en su coloración por María José y Antonella.

La actividad central está prevista para las 20 horas, con el encendido de las luces del súper árbol de Navidad del distrito. Este acto simboliza el inicio de la espera del nacimiento del Niño Jesús.

La presentación artística contará con la participación de los grupos Tupac 7, Samira, Acostumbrados y Las Cantoras del Alto.

La organización del evento es conjunta entre el Gobierno Provincial, la Delegación Municipal, un grupo de vecinalistas del distrito y artistas emergentes.