Un hombre apuñaló a su pareja y a su bebé de 17 meses

Un ataque conmocionó a la localidad de San Francisco Solano, en el sur del conurbano bonaerense, donde una joven madre y su hija de apenas 17 meses resultaron gravemente heridas tras ser apuñaladas dentro de su vivienda por su pareja.

La víctima, identificada como Kiara, relató el brutal episodio a través de su cuenta de Instagram, donde también difundió imágenes que muestran las lesiones que sufrieron ella y su beba. En su testimonio, la joven detalló que estaban viendo una película en la habitación y las atacó sin mediar palabra.

Según el relato de la familia, el mismo hombre también le propinó una trompada a la madre de Kiara, dejándola inconsciente antes de escapar del lugar.

La joven decidió hacer pública la agresión que sufrió y, a través de sus redes sociales, compartió un extenso relato donde describió el ataque que casi le cuesta la vida a ella y a su hija.

“Hoy estoy viva de milagro. Lo que voy a contar no es fácil, pero tengo que decirlo porque mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre. Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró apuñaladas en la cara. En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses, se acercó. Y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas”.

Según relató, sus padres intervinieron al escuchar los gritos: “Mis papás llegaron a escucharme gritar y vinieron a sacarlo de encima mío, cuando mi mamá intenta defenderme, él le pega una piña y la noquea tirándola al piso, esto ahora a ella le causó una fisura maxilofacial por la cual ahora tienen que operarla”.

Después de intentar atacar también a su padre, el agresor escapó de la vivienda: “Luego de eso intentó pegarle a mi papá pero lo esquivó y mi papá le pegó primero y así Agustín Ramos pide irse de mi casa y lo dejamos que se vaya porque estábamos nosotras y de inmediato llamé a la policía”. La joven señaló que la Justicia ya emitió una orden de detención, pero el acusado continúa prófugo: “La policía lo está buscando, tiene orden de detención, pero todavía no aparece”.

Finalmente, expresó su desesperación: “Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto. Necesito que la Justicia actúe. Necesito que lo encuentren. Y necesito que este mensaje llegue a donde tenga que llegar. Si alguien sabe algo, por favor comunicarse de inmediato con la policía. No es un capricho. No es un drama más. Es mi vida. Es la vida de mi hija. Y la de mis familiares que están siempre conmigo”.