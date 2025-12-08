Caminata inclusiva: una jornada de integración y concientización

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Inclusión y Deportes, llevó adelante una Caminata Inclusiva en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, con el objetivo de promover la participación, la igualdad de oportunidades y la construcción de una comunidad más inclusiva.

La jornada convocó a numerosas familias, escuelas, fundaciones y organizaciones que se sumaron a la propuesta vistiendo prendas de color amarillo y dorado, colores que representan la bandera internacional de la discapacidad. La caminata se inició en la Federación de Básquet y se extendió hasta la punta del Parque San Martín, generando un espacio de encuentro, visibilización y concientización.

Al arribo al predio Pajarito Conde, las y los participantes disfrutaron de diversas actividades recreativas y juegos lúdicos. La propuesta incluyó la presencia del Móvil Gym, que animó la mañana con rutinas de baile y actividades físicas, además de espacios de pintura y asesoramiento para las familias.

La actividad se consolidó como una gran jornada de integración y participación para toda la comunidad, reafirmando el compromiso del municipio y los organismos provinciales con la inclusión, la accesibilidad y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad.