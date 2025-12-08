25°
Rosalía
Taekwondo ITF
LIGA PROFESIONAL
regional
deporte adaptado
Fórmula 1
rugby
Villalba
obra de teatro
Rosalía
Rosalía huye de una cucaracha en plena entrevista

El incidente sucedió durante la promoción de su último disco.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 14:28

Rosalía continúa con la promoción de “LUX”, su disco más reciente, y en los últimos días visitó distintos países. Durante su paso por Brasil, se viralizó un video donde la cantante huye de una cucaracha en plena entrevista.

El clip, difundido este domingo, fue grabado frente al Cristo Redentor, en Río de Janeiro, mientras la “Motomami” platicaba con una reportera. De repente, la catalana se sobresaltó y, mirando al suelo, alzó los pies.

“¡Un bicho!”, gritó antes de levantarse del sillón y correr hacia el fondo del balcón en el que conversaba con la periodista, quien comenzó a reír por lo inesperado y cómico del momento.

“¡No, qué miedo, qué miedo!”, repetía la intérprete de “Malamente”. Después ofreció disculpas y explicó que les tiene mucho miedo a los bichos. “Yo también”, respondió la periodista mientras seguía riendo.

 

