Los Pumas, medalla de plata

El seleccionado argentino de rugby seven, conocido como Los Pumas 7's, volvió a subirse al podio en Ciudad del Cabo tras quedarse con la medalla de plata, al caer por 21 a 19 ante Sudáfrica en la final del torneo.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora cerró el 2025 nuevamente en una definición de etapa, una semana después de su actuación en Dubái, y confirmó señales positivas en pleno proceso de recambio.

En el torneo disputado en suelo sudafricano, Los Pumas 7's mostraron una evolución marcada en el asentamiento de los jóvenes y en la convivencia con los jugadores de mayor experiencia. La proyección del plantel quedó reflejada en el rendimiento colectivo y en el impacto individual de Luciano González, quien fue el máximo anotador del certamen con ocho tries.

En las semifinales, el equipo argentino tuvo revancha ante Fiji, que los había derrotado una semana antes en Dubái. Esta vez, el desarrollo fue distinto desde el inicio.

Con el triunfo 29-21, Argentina selló su pase a la final. Ante Fiji, los tries argentinos fueron obra de Mare (dos), Álvarez (dos) y González, con conversiones de Vera Feld y Mare.

La final de Ciudad del Cabo enfrentó nuevamente a Argentina y Sudáfrica, como había sucedido en Dubái, aunque esta vez con el conjunto local beneficiado por la localía.

En el primer tiempo, Argentina golpeó primero con una acción de González, pero los sudafricanos empataron rápidamente. La albiceleste volvió a pasar al frente tras otra jugada de González y una definición de Marcos Moneta, para cerrar la primera mitad 14-7 a favor.

En el arranque del segundo tiempo, Moneta apoyó su segundo try del partido luego de una corrida que dejó atrás a la defensa local. Pese a la ventaja argentina, Sudáfrica reaccionó con dos tries convertidos que le permitieron revertir el marcador y quedarse con el oro en su casa. Para el seleccionado argentino, los tries fueron convertidos por Moneta (dos) y González, con dos conversiones de Vera Feld.