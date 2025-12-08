Fe y tradición en las fiestas patronales de Volcán

El pueblo de Volcán, a 41 kilómetros al norte de la capital provincial, culminó ayer sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Valle, Patrona de la localidad.

Tras una intensa Novena, la comunidad vivió una jornada de profunda fe, tradición y celebración cívica, con la presencia de autoridades locales y provinciales.

Los actos centrales contaron con la participación del jefe comunal, Orlando René Galíndez, y el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, además de otras autoridades y una masiva concurrencia de vecinos y delegaciones.

La celebración comenzó al amanecer con las tradicionales salvas de bombas a las 6 de la mañana y el embanderamiento total del pueblo. El programa festivo y cívico se centró en la Plaza 3 de abril, donde se concentraron autoridades, invitados especiales y delegaciones militares, escolares y gauchas.

El jefe comunal, Orlando René Galíndez, expresó su profunda emoción por la participación de la comunidad y destacó el significado de la Patrona para Volcán.

"Hoy es un día de inmensa alegría y reconocimiento para todo nuestro pueblo. Nuestra Señora del Valle es nuestra guía en Volcán, y ver la plaza colmada con vecinos de todas las edades, delegaciones escolares y nuestras orgullosas agrupaciones gauchas, nos llenade alegría. Seguiremos trabajando para que nuestra gente mantenga viva la cultura y la fé. "

A su turno, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, quien acompañó los actos centrales, subrayó la importancia de apoyar estas manifestaciones culturales y religiosas en el interior de la provincia.

"Estar en Volcán hoy, compartiendo con su gente está devoción es un honor. Es fundamental que apoyemos y visibilicemos estas celebraciones que son el corazón de la identidad jujeña. Ver cómo el pueblo se une en la fe, en el respeto por sus tradiciones gauchas y en la alegría, es una enseñanza de comunidad y pertenencia."

Las actividades continuaron a lo largo de la tarde con las diversas propuestas de las agrupaciones gauchas, un momento que resalta la identidad rural y tradicional de la zona.