Cerca de 15 mil turistas en Jujuy por el "finde XL"

Este fin de semana largo de diciembre festivo transcurrió con una ocupación hotelera del 82,06% y movimiento económico de $2.895.652.329 en toda la provincia.

Durante los días 6 y el 8 de diciembre los números positivos para el turismo jujeño, muestran métricas de visita que llegan casi a los 15 mil turistas (14.989 exactamente) según los datos relevados por el Observatorio Turístico del Ministerio de Cultura y Turismo.

Los visitantes generaron un total de 25.541 pernoctes, con una estadía promedio de 1,70 noches. De este total, 15.322 corresponden a emprendimientos empadronados y 10.217 a no empadronados, reflejando la diversidad de la oferta de hospedaje jujeña.

El análisis por regiones muestra a la Quebrada de Humahuaca como el circuito más demandado, alcanzando un 75,56% de ocupación hotelera. Le siguieron los Valles con un 59,06% y las Yungas con 33,63%, evidenciando la preferencia de los turistas por los circuitos consolidados de la provincia.

Con un gasto diario promedio de $113.371 por turista, el fin de semana largo generó un derrame económico significativo en las comunidades locales, beneficiando a prestadores de servicios turísticos, gastronómicos y comercios de las distintas regiones.

La provincia contó con 431 alojamientos que ofrecieron 12.347 plazas disponibles, de las cuales 8.983 turistas se alojaron en emprendimientos empadronados y 5.996 en no empadronados.