Caminata ecosaludable en el Parque Botánico

El Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel” fue escenario de una nueva jornada de promoción de la salud con enfoque ambiental, donde se desarrolló una Caminata Eco Saludable en el marco del Mes Azul de Prevención de la Diabetes. La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia, mediante el CAPS Los Perales, y contó con la participación de equipos de los CAPS San Martín, Belgrano y Chingo.

La actividad comenzó con controles preventivos de salud realizados por profesionales del equipo sanitario, que incluyeron toma de presión arterial y evaluación de parámetros básicos, garantizando condiciones seguras para quienes participaron del recorrido.

Luego, la directora del Parque Botánico, Marcela Gaspar y el equipo de guías ofrecieron una bienvenida institucional y una introducción sobre el valor ecológico del área natural, destacando su importancia para actividades recreativas y educativas orientadas al bienestar.

A continuación, se llevó a cabo una caminata interpretativa por los senderos del Parque, donde los asistentes pudieron conocer la biodiversidad característica de las Yungas, identificar especies representativas y recorrer distintos ambientes del bosque montano. La visita finalizó en el mirador, con un momento de reflexión sobre la integración entre actividad física, entornos naturales saludables y prevención de enfermedades crónicas.

Durante la jornada, se dispusieron espacios de información, asesoramiento y controles relacionados con la prevención y el cuidado integral de la diabetes, incluyendo Testeo Azul, medición de glucemia, presión arterial, peso, talla e IMC, además de stands educativos de distintas áreas de salud.