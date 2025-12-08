24°
8 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
DEPORTES

Estudiantes ganó el clásico y jugará la final del Clausura ante Racing

El Pincha se impuso 1-0 en el Bosque ante el Lobo y enfrentará a la Academia el sábado próximo en la definición del torneo. Tiago Palacios, autor del gol.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 19:25

Estudiantes se quedó una vez más con el clásico de La Plata ante Gimnasia, con el valor agregado de que se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha se impuso 1-0 de visitante en el Bosque y definirá el título con Racing de Avellaneda.

Estudiantes enfrentará a la Academia, que el domingo eliminó a Boca, en la final del Torneo Clausura, a jugarse en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado venidero.

A los 17 minutos del complemento, Tiago Palacios marcó la diferencia para Estudiantes.

