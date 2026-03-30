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Atención veterinaria gratuita en los barrios capitalinos

El quirófano móvil recorrerá distintos puntos de la ciudad con servicios de castración, vacunación y registro de mascotas.

Lunes, 30 de marzo de 2026 15:29

Desde la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a todos los interesados el cronograma y la ubicación del Quirófano Móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas que tendrán lugar durante la semana en diferentes sectores de la ciudad.

El cronograma previsto es el siguiente:

Martes 31: operativos de vacunación y registro de mascotas en calle Las Corzuelas 170 barrio Chijra, de 9 a 12 hs.

Miércoles 1: Quirófano Móvil desde las 14 hs. en calle León Este 873 del barrio Rene Favaloro.

Desde el municipio invita a todos los vecinos a participar de estos operativos, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de las mascotas.

 

 

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