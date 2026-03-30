Australia: el ciclón Narelle tiñó el cielo de rojo y dejó sin luz y gas a una ciudad

Un ciclón de categoría 3, identificado como Narelle, impactó en el noroeste de Australia y provocó un fenómeno visual inusual: el cielo se tiñó de rojo intenso debido a nubes de polvo con alto contenido de hierro.

El temporal dejó daños materiales, cortes de servicios y ciudades aisladas en la región de Gascoyne.

Por qué el cielo se volvió rojo

El fenómeno se registró en localidades como Shark Bay, donde los vientos, que superaron los 200 km/h, levantaron grandes cantidades de polvo rico en óxido de hierro, característico de las zonas áridas australianas.

Esto generó un efecto visual conocido como “cielo rojo”, que redujo la visibilidad a casi cero en pocos minutos. Testigos indicaron que el aire se volvió difícil de respirar por la densidad del polvo en suspensión.

Aunque este tipo de fenómeno no es inédito en la región, especialistas señalaron que la intensidad de esta tormenta fue una de las más fuertes en décadas.

Daños y ciudades sin servicios

El impacto del ciclón dejó consecuencias severas, especialmente en la ciudad turística de Exmouth, que quedó prácticamente aislada.

Se registraron cortes totales de electricidad, interrupciones en el suministro de agua y fallas en las comunicaciones. Además, se reportaron daños en viviendas, estaciones de servicio y en el aeropuerto de Learmonth.

El fenómeno también afectó la infraestructura energética, obligando a detener operaciones gasíferas en la zona.

Preocupación por el impacto económico

Las autoridades y productores locales manifestaron preocupación por las pérdidas en el sector agrícola, en particular en plantaciones de bananas cerca de Carnarvon.

Los vientos de esta magnitud pueden arrancar cultivos de raíz, lo que podría provocar pérdidas totales en la producción de la semana.

Sin víctimas, pero con operativos en marcha

A pesar de la magnitud del temporal, hasta el momento no se reportaron heridos ni víctimas fatales, según informaron los servicios de emergencia.

Equipos de rescate trabajan para restablecer los servicios y recuperar el acceso a las zonas más afectadas por el ciclón.