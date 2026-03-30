Salta: rescatan cinco monos transportados ilegalmente

En la provincia de Salta, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron a un hombre que trasladaba una caja con cinco monos, en infracción a la Ley 22.421 de Fauna Silvestre.

El procedimiento fue realizado por integrantes de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, durante un patrullaje a pie en cercanías de Puerto Chalanas. Allí, los uniformados observaron a un ciudadano que llevaba una caja envuelta en cinta, lo que despertó sospechas.

Al efectuar el control correspondiente, los gendarmes constataron que en el interior se encontraban cinco ejemplares de primates, pertenecientes a las especies Sapajus nigritus (mono caí) y Callithrix (mono tití).

Ante esta situación, se procedió al resguardo inmediato de los animales y al traslado del involucrado a la subunidad, con el objetivo de continuar las actuaciones judiciales correspondientes.

Intervino la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el traslado de los ejemplares a la Fundación Protectora de Animales Patitas en la Calle, donde recibirán atención especializada y serán preparados para su reinserción en su hábitat natural.