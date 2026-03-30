Nueva planta impulsa el desarrollo industrial y anticipa una expansión en Jujuy

En una noche cargada de emoción y acompañamiento institucional, el ingeniero Renato Ferigutti, presidente de la firma, dejó inaugurada una nueva planta industrial de primer nivel en la provincia de Jujuy, consolidando así una historia familiar de más de medio siglo ligada al trabajo y la producción.

"Hoy estamos inaugurando una gran planta industrial, una fábrica muy linda, de primer nivel. Es el resultado de una historia tremenda de 50 o 70 años en la provincia, siempre trabajando y apostando al desarrollo", expresó Ferigutti durante el acto.

El empresario destacó que el crecimiento de la compañía fue sostenido a lo largo del tiempo gracias al esfuerzo constante y a una fuerte convicción de inversión en la provincia. "La familia siempre apostó al trabajo y todas las inversiones se hicieron en pos de mejorar la calidad, la producción y estar siempre a la vanguardia de la industria".

Consultado sobre el impulso del sector privado en este tipo de proyectos, Ferigutti fue claro: "Nosotros siempre trabajamos con el sector privado. Hemos crecido vinculándonos con industrias como la cementera, azucarera, minera, papelera y los ingenios. Es trabajar, trabajar y seguir trabajando".

En cuanto a la proyección de la nueva planta, adelantó que actualmente cuentan con 60 empleados, pero el objetivo es ampliar significativamente la dotación. "La idea es llegar a entre 100 y 120 trabajadores por turno, con producción continua día y noche. Ya tenemos un contrato asignado por 16 meses con la empresa Río Tinto, lo que nos permite iniciar esta etapa con muy buenas perspectivas", explicó.

Respecto a los servicios que brinda la empresa, detalló que se especializan en la fabricación de estructuras metálicas y desarrollos industriales. "Hacemos galpones, puentes grúa, instalación y fabricación de hornos, tanques, todo lo que tenga que ver con la metalmecánica", precisó.

La elección de Palpalá como sede de la nueva planta también tiene un fuerte valor simbólico. "Creo que fue algo que se fue dando de a poco, influenciado por lo que fue Altos Hornos Zapla, la madre del acero en la región", indicó.

Finalmente, Ferigutti dejó un mensaje para aquellos empresarios que dudan en invertir en la provincia: "La pasamos mal y la pasamos bien, pero lo importante es no aflojar. Hay que invertir, crecer, ponerse la mochila y acompañar a los trabajadores. Eso es fundamental para lograr producción, calidad y cumplimiento".

En el marco de la inauguración de una nueva planta industrial en el Parque Industrial de Palpalá, autoridades provinciales y municipales coincidieron en destacar el impacto positivo que este tipo de inversiones genera en el desarrollo productivo, el empleo y la consolidación de un modelo económico sustentable en Jujuy.

El ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles, subrayó que la radicación de empresas vinculadas a la cadena de valor minera es clave para el crecimiento de la provincia. "Esto marca el rumbo que está siguiendo Jujuy. No solo se fortalece la minería, sino también todas las empresas que le prestan servicios, generando un entramado productivo sólido", afirmó.

En ese sentido, destacó el acompañamiento del Estado en el desarrollo de proyectos industriales. "Somos un Estado presente, que busca generar oportunidades para los empresarios. El trabajo conjunto entre el sector público y privado es fundamental para el crecimiento", sostuvo. Además, remarcó que este tipo de iniciativas permiten avanzar hacia una economía más equilibrada: "Cada empresa que se inaugura genera entre 150 y 200 puestos de trabajo y nos acerca al objetivo de fortalecer el empleo privado en la provincia".

Por su parte, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola puso el acento en la importancia de apostar por el desarrollo local y el crecimiento de empresas con identidad jujeña. "Estas son empresas que nacen del esfuerzo, que tienen historia y que apuestan a la provincia. Son las que se quedan en los momentos buenos y malos, generando trabajo para los jujeños", expresó.

Asimismo, instó a los empresarios a continuar invirtiendo en la provincia: "Hay que tener fe en Jujuy, seguir soñando y apostando al crecimiento. Este tipo de proyectos demuestran que es posible desarrollarse con trabajo y compromiso".

En tanto, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, destacó el crecimiento sostenido del perfil industrial de la ciudad y el rol del municipio en la atracción de inversiones. "En los últimos años muchas empresas se han instalado en los parques industriales, lo que demuestra que estamos generando las condiciones necesarias para que el sector productivo elija Palpalá", indicó.

Además, planteó la importancia de recuperar el protagonismo histórico de la ciudad en materia industrial. "Queremos volver a ser la madre de las industrias, ese es el camino que estamos siguiendo", afirmó.

Finalmente, coincidió en que el impacto de estas inversiones será directo en la generación de empleo. "Más producción significa más trabajo, y ese es uno de los principales objetivos que tenemos como gestión", concluyó.