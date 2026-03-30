Operativo de seguridad vial en San Pedro: 27 alcoholemias positivas y una moto recuperada

Durante el último fin de semana, la ciudad de San Pedro fue escenario de diversos controles de tránsito que resultaron en la demora de 29 vehículos y la detección de 27 conductores bajo los efectos del alcohol. Los operativos, coordinados entre las áreas de Tránsito, Protección Ciudadana y la Policía de la provincia, se extendieron desde el viernes hasta la madrugada del domingo.

Uno de los hechos destacados de la jornada fue el secuestro de una motocicleta que tenía denuncia por robo y presentaba el número de motor adulterado. Según detalló Ramón Girón, titular de Protección Ciudadana, la mayor parte de las retenciones se debieron a la falta de documentación obligatoria, el uso de escapes no permitidos y la realización de picadas en la vía pública.

El viernes se demoraron 16 motos, mientras que el resto de los secuestros se repartieron entre el sábado y el domingo. Girón subrayó que en más de la mitad de los casos la intervención inicial fue de la Policía, tras lo cual el área municipal procedió a labrar las actas de infracción correspondientes.

Un dato que generó preocupación en las autoridades fue la presencia de menores de edad al volante. Al respecto, el funcionario hizo un llamado a la responsabilidad de los padres para evitar siniestros graves y señaló que los controles continuarán de forma regular para intentar reducir los incidentes viales en la ciudad.