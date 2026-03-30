Anunciarón el cronograma de pagos para la administración pública

El Gobierno Provincial ha comunicado oficialmente el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de marzo 2026, dirigido a todos los escalafones de la administración pública provincial.

A diferencia de meses anteriores, el esquema de acreditación se ha concentrado en dos días clave para agilizar la percepción de los sueldos de los trabajadores estatales. A continuación, se detallan las fechas y organismos establecidos:

Cronograma de Pagos (Haberes de Marzo)

01 de abril: Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Organismos Autárquicos, Administración Central, Municipios, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano, Educación (Nivel Inicial y Primario), Educación (Nivel Secundario y Superior).

02 de abril: Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General, Funcionarios.