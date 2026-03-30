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Anunciarón el cronograma de pagos para la administración pública

El pago de los haberes correspondientes al mes de marzo se realizará en dos jornadas consecutivas durante la primera semana de abril.

Lunes, 30 de marzo de 2026 12:28

El Gobierno Provincial ha comunicado oficialmente el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de marzo 2026, dirigido a todos los escalafones de la administración pública provincial.

A diferencia de meses anteriores, el esquema de acreditación se ha concentrado en dos días clave para agilizar la percepción de los sueldos de los trabajadores estatales. A continuación, se detallan las fechas y organismos establecidos:

Cronograma de Pagos (Haberes de Marzo)

01 de abril: Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Organismos Autárquicos, Administración Central, Municipios, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano, Educación (Nivel Inicial y Primario), Educación (Nivel Secundario y Superior).

02 de abril: Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General, Funcionarios.

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