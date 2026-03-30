Más de 30 actas por alcoholemia

La comisario Lorena Choque brindó detalles sobre los operativos de seguridad desplegados durante el último fin de semana. En cuanto al masivo operativo en Punta Corral, la funcionaria indicó que las tareas concluyeron el domingo, aunque el dispositivo se extenderá hasta el miércoles para acompañar el regreso de los peregrinos que aún permanecen en la zona. En total, se brindó asistencia a unas 220.000 personas.

Más allá de la normalidad en el servicio general, con intervenciones menores por parte del SAME, el balance se vio empañado por dos siniestros viales con consecuencias fatales. Uno de ellos ocurrió en la Cuesta de Bárcena, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta. El otro hecho trágico tuvo lugar en Calilegua, donde un camionero falleció a raíz de un violento choque.

En materia de controles de tránsito, las autoridades labraron un total de 394 actas de infracción. Entre ellas, 32 correspondieron a casos de alcoholemia positiva, lo que refleja un alto índice de conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

Por otro lado, la comisario Choque se refirió a un episodio de sangre ocurrido en un local comercial de El Talar, donde se constató el fallecimiento de una persona. Por este hecho, hay un detenido y se secuestraron dos armas blancas, mientras se continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, la funcionaria adelantó que ya se encuentra planificado el operativo de seguridad para el próximo ascenso al Cerro de la Cruz, el cual contará con la participación de personal policial, vial y de defensa civil para garantizar la seguridad de los fieles.