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Nueva suba en el precio de los combustibles

El último lunes de marzo arranca con un nuevo incremento en el valor de los combustibles.

Lunes, 30 de marzo de 2026 09:26

En medio de un escenario económico internacional signado por ajustes constantes y el conflicto, este lunes se registró un nuevo incremento en los precios de los combustibles en la provincia de Jujuy. La medida vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de los automovilistas y complica aún más la estructura de costos del transporte.

En las estaciones de servicio de YPF, los valores actualizados quedaron de la siguiente manera: la nafta Súper se ubicó en $2.173; la Infinia, en $2.331; el Diesel 500, en $2.325; la Infinia Diesel, en $2.520; mientras que el GNC pasó a costar $844.

El incremento generó preocupación tanto entre automovilistas particulares como entre trabajadores del transporte, sectores que ven cómo cada suba en los combustibles termina trasladándose al precio final de productos y servicios, con el consiguiente aumento en el costo de vida para toda la provincia.

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