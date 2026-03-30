Nueva suba en el precio de los combustibles

En medio de un escenario económico internacional signado por ajustes constantes y el conflicto, este lunes se registró un nuevo incremento en los precios de los combustibles en la provincia de Jujuy. La medida vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de los automovilistas y complica aún más la estructura de costos del transporte.

En las estaciones de servicio de YPF, los valores actualizados quedaron de la siguiente manera: la nafta Súper se ubicó en $2.173; la Infinia, en $2.331; el Diesel 500, en $2.325; la Infinia Diesel, en $2.520; mientras que el GNC pasó a costar $844.

El incremento generó preocupación tanto entre automovilistas particulares como entre trabajadores del transporte, sectores que ven cómo cada suba en los combustibles termina trasladándose al precio final de productos y servicios, con el consiguiente aumento en el costo de vida para toda la provincia.