Tramos intransitables y precacución para circular en las rutas de Jujuy

Según el parte oficial difundido por la Policía de la Provincia, junto con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, tres rutas provinciales permanecen intransitables:

Ruta Provincial 29: corte total a la altura del río Tesorero.

Ruta Provincial 48: corte total por la crecida del río, en El Carmen.

Ruta Provincial 37: camino hacia El Talar inhabilitado por el agua.

Puntos críticos hacia el norte

A estos cortes se suman sectores de alto riesgo en rutas nacionales. En la Ruta Nacional 52, se reporta acumulación de sedimentos sobre la calzada en los kilómetros 158, 165 y 178, mientras que en el kilómetro 50, a la altura de Ronqui Angosto, continúan las tareas de reparación.

Además, más de 20 tramos en rutas provinciales y nacionales están habilitados pero con circulación bajo extrema precaución, entre ellos la RP 19 camino a Normenta (solo para vehículos 4x4), la RP 83 en Abra de Caña por desmoronamiento, y distintos puntos de la RN 40 con suelo blando y caminos afectados.

Desvíos y obras en la RN 34

Por obras de construcción de la nueva autopista, Vialidad Nacional implementó desvíos permanentes en la Ruta Nacional 34. Entre los kilómetros 1180,62 y 1182,60, el tránsito circula desviado por ramas laterales según el sentido. También hay desvíos activos entre los kilómetros 1190,6 y 1192,6, en la zona de San Pedro de Jujuy.

Paso de Jama habilitado

En el límite internacional, el Paso Fronterizo de Jama permanece habilitado de 8 a 20 horas para todo tipo de tránsito en ambos sentidos. Según el reporte, la ruta chilena RCH 27 se encuentra transitable entre los kilómetros 43 y 157, con cielo despejado y una temperatura de 4°C.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas y evitar transitar en horario nocturno en los tramos con obras o acumulación de sedimentos.