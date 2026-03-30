Fundación Barceló: Inscripciones abiertas para Medicina 2026

La Fundación Barceló sede La Rioja mantiene abiertas las inscripciones a la carrera de Medicina hasta mediados de abril, una oportunidad para quienes quieren comenzar su formación este año.

La carrera de Medicina en la Fundación Barceló tiene una duración de 6 años más un Ciclo Introductorio. Desde el inicio, los estudiantes participan de prácticas médicas supervisadas, integrando conocimientos y experiencias a lo largo de toda la cursada.

La formación combina estudio, práctica e investigación. Durante su cursado, los estudiantes pueden participar en proyectos científicos y experiencias en el sistema de salud, construyendo una mirada profesional en contacto con la realidad.

La Fundación Barceló cuenta con convenios institucionales internacionales que permiten acceder a experiencias de intercambio académico y conocer otros contextos de práctica médica.

Durante la carrera también es posible participar en actividades de extensión, ampliando la experiencia formativa más allá del aula.

Los interesados en iniciar la carrera de Medicina pueden realizar su inscripción de manera virtual y acceder a más información sobre el plan de estudios, requisitos y modalidades de cursada a través de www.barcelo.edu.ar/carreras-medicina