Paraje Lumara

Motociclista murió cerca de Abra Pampa

La víctima es un hombre que se trasladaba en una motocicleta.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 13:55

Un choque se registró en horas de la mañana de hoy, aproximadamente a las 10, sobre la Ruta Nacional Nº 9. El hecho, que ocurrió a la altura de la zona conocida como Lumara, en las cercanías de la ciudad de Abra Pampa, dejó como saldo una víctima fatal.

La víctima es un hombre que se trasladaba en una motocicleta, la cual, según las primeras informaciones, era de tipo eléctrico. Las circunstancias exactas que rodearon el siniestro aún están siendo investigadas por las autoridades.

Tras el reporte, personal de Bomberos y del servicio de emergencia SAME se hicieron presentes de inmediato en el sitio. Los equipos de emergencia realizaron las tareas correspondientes para asistir en la emergencia y llevar a cabo las diligencias de rigor.

En estos momentos, las autoridades competentes están trabajando intensamente en la identificación oficial de la víctima y en el relevamiento de todos los datos y evidencias que permitan determinar las causas y la dinámica del lamentable suceso vial. Se solicita a los conductores circulares con máxima precaución en la zona.

Temas de la nota

