Intentaron secuestrar a tres jóvenes a plena luz del día

En las últimas horas del lunes se viralizaron imágenes de lo que en las redes sociales se calificó como el intento de secuestro de una joven en la colectora sur Las Lomas, a la altura de la terminal de ómnibus de la capital jujeña. Allí se visualiza a una mujer que corre de dos hombres que se bajaron de una camioneta tipo pick up de color gris, quienes no pudieron abordarla ni sustraerle pertenencias. A raíz de esto, la víctima de 24 años radicó la denuncia en la Seccional 62° del barrio Sargento Cabral.

Ese video, proveniente de la cámara de seguridad de una empresa ubicada en las inmediaciones, alertó a las madres de dos estudiantes que semanas atrás vivieron una situación similar y se dirigieron a la dependencia mencionada para realizar una exposición no solo por sus hijas, sino también por otras niñas que circulan por la zona.

"Las tres niñas estaban en educación física. Ellas salían de la escuela, se iban para la parada (en la esquina del local bailable Zaigua) y fueron interceptadas por una camioneta gris con tres hombres a bordo. De los cuales dos se bajaron y les decían 'vení, subí, vamos', les decía a las nenas que se asustaron con eso y empezaron a correr", afirmó Mercedes Arjona a El Tribuno de Jujuy, preocupada luego del video mencionado.

La joven, hija de la entrevistada, junto a dos compañeras salió ese 20 de noviembre del Colegio Secundario N° 32, ubicado en el barrio Sargento Cabral y caminaron aproximadamente tres cuadras hasta la parada de colectivos de la banquina de la ruta nacional N° 9, a la altura de un local nocturno. Las niñas, que cursan el primer año del nivel secundario, alrededor de las 17 aguardaban el ómnibus en el carril norte-sur con rumbo a Alto Comedero.

La persecución sufrida comenzó cuando "los dos hombres que estaban a pie, empezaron a correr detrás de ellas. Las nenas no conocen más que el recorrido de la parada a la escuela y de la escuela a la parada, entonces ellas empezaron a correr sin rumbo. Como estaban asustadas, no veían a nadie para que las socorran. Entonces corrieron hasta que llegaron a un negocio", continuó su relato Arjona, en exclusiva con este diario.

Por esa razón, las tres ingresaron en las calles internas del sector de Alto Comedero conocido como "de los boliches", sin conocer exactamente por dónde se encontraban. Esta acción les permitió eludir a los sospechosos, quienes les vociferaron insultos.

"Ellas se meten en el negocio y los hombres les gritaron una serie de insultos y les dijeron, ya las vamos a agarrar, sabemos que pasan por acá. Las vamos a cagar matando, les decían los hombres a las nenas y pasaron de largo, mientras la camioneta venía por detrás un poco más lento. Dado esto, las nenas empezaron a llorar", repasó las acciones la madre de una de las estudiantes, acerca de lo ocurrido en el pasado noviembre.

"Corrieron para el lado de la YPF, en dirección al centro de la ciudad, hasta que entraron a un negocio. Estos hombres les gritaron eso y pasaron de largo. Después recién ellas salieron. Una de las nenas tenía el teléfono y logró avisarle a la madre. Después las vinieron a buscar, pero a todo esto las nenas se re asustaron", agregó la entrevistada luego de la exposición realizada en la dependencia.

Preocupación

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales entre la noche del lunes pasado y la jornada de ayer, fue el disparador para que una madre se acerque a la Seccional 62° para dar a conocer lo ocurrido.

"En su momento no hicimos denuncia, pero ahora que vimos en las redes sociales un caso parecido, eso nos alarmó y dijimos 'parece que esta camioneta ya anda rondando la zona y dando vueltas, como que ya sabe el horario de las niñas que salen'. Esto es lo que nos alarmó. Nos fuimos a la escuela, hablamos con la directora y vinimos a dejar constancia acá en la comisaría. No hicimos denuncia porque no sé a quién denunciar, entonces hicimos una exposición", agregó Arjona.

"Mi hija tiene 13 años, es pequeña y cosas así la asustan mucho. Igual, desde el día 20 (de noviembre) nos estamos turnando para llevar y buscar a las nenas de la escuela para no dejarlas solas. Nosotras estamos cuidando nuestras hijas, pero ¿qué pasa con las otras nenas? A lo mejor los papás no saben y no están teniendo en cuenta estas cosas que están pasando. Para que los papás tengan en cuenta, fuimos a hablar en la escuela y nosotras dos como mamás", cerró la entrevistada por este medio de comunicación, quien se encontraba junto a otra mujer.

Las imágenes de la cámara

El hecho que disparó el diálogo con Mercedes Arjona se trata de la denuncia registrada como intento de robo en la Seccional 62° del barrio capitalino de Sargento Cabral. En la misma, una joven de 24 años relató que el lunes pasado alrededor de las 6.10, regresaba de trabajar caminando por la colectora sur Las Lomas hacia su domicilio.

En el momento que pasaba frente a un comercio dedicado a la reparación de vehículos con motor diésel, aparecieron dos hombres que descendieron de una camioneta color gris de una sola cabina.

Fue entonces, que los sospechosos intentaron abordarla y la denunciante comenzó a correr en sentido sur por la colectora hasta que los sujetos retrocedieron hacia el vehículo que los esperaba, con un cómplice al volante.

Tras esto, de acuerdo a la denuncia de la damnificada, fue auxiliada por el sereno del mencionado comercio. Allí, el hombre le mostró las imágenes que captó la cámara de seguridad de la garita en la cual se encontraba y que tomó la secuencia de la situación descripta, siendo las imágenes que se viralizaron en las horas posteriores.

Finalmente, la mujer se dirigió a la dependencia policial y narró el hecho ocurrido el pasado lunes por la mañana.