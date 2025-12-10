Formalizaron ampliación de imputación a Matías Jurado

La Justicia jujeña formalizó una nueva imputación en contra de Matías Jurado, el hombre de 38 años que es investigado de asesinar al menos a cinco personas y además extendió el plazo de su prisión preventiva por otros 120 días.

En una audiencia celebrada en la jornada de ayer, la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos del Ministerio Público de la Acusación, solicitó al Juzgado la ampliación de imputación por la presunta autoría de "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, esta vez por cinco hechos", para Matías Emilio Jurado.

Jurado que presenció el trámite judicial de forma virtual, volvió a repetir lo que dijo en las audiencias anteriores, cuando se le cedió el uso de la palabra "soy inocente de todo esto que se me acusa, no tengo nada que ver con esas muertes".

El hombre cumplió 38 años estando en prisión y su expediente judicial es considerado por Justicia como el más espeluznante de la historia criminal de la provincia, porque no solo está acusado de persuadir y captar, de privar ilegalmente de la libertad a sus víctimas, sino de asesinarlas y descuartizarlas y desintegrar sus restos, para tratar de borrar toda evidencia.

Hasta el momento se logró reconstruir cinco perfiles genéticos de cinco personas que fueron denunciadas como desaparecidas, desde abril hasta fines de julio, entre ellos Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60), Sergio Sosa (25), Jorge Omar Anachuri (68) y el empleado municipal Juan Carlos "San Martín" González (60). Aunque el fiscal regional del MPA Guillermo Beller confirmó que hay dos perfiles abiertos, es decir que pertenecen a dos personas que no fueron identificadas.

Del expediente judicial se estableció que el mecanismo de Jurado siempre fue el mismo, salía a buscar a sus víctimas, siempre en el mismo radio, zona de la exterminal, la plaza detrás de Radio Nacional del barrio Mariano Moreno y las inmediaciones del club de fútbol Lavalle del barrio Cuyaya.

El "Gringo" Jurado siempre repitió el mismo patrón para captar a sus víctimas, se mostraba amigable y atento, llevaba dinero, los invitaba a comer y a tomar bebidas alcohólicas y luego les ofrecía su casa para continuar con la reunión, ubicada en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas del barrio Alto Comedero. Pero captó a sus víctimas una por vez.

Los mataba en su cama

En el expediente judicial está incorporada la prueba que se halló sangre en varios lugares de la casa, como por ejemplo en el baño, en el patio delantero, pero en el piso de esa habitación, en la cama donde dormía Jurado, se ha detectado la presencia de sangre u otro fluido que contiene hemoglobina, ya que el luminol reacciona con el hierro de la hemoglobina para producir una bioluminiscencia azul tenue. Pero también se halló sangre en una cortina, una colcha y en varias prendas de vestir, que están siendo analizadas por los peritos forenses.

Es decir que la primera reconstrucción de la teoría del caso, ubica a Matías "el Gringo" Jurado junto a cada una de sus víctimas en su habitación consumiendo bebidas alcohólicas, hasta que en un momento determinado, extraía entre sus prendas de vestir un facón angosto de casi 30 centímetros, muy filoso y delicadamente cuidado, y los asesinaba, los descuartizaba y se deshacía de la mayoría de las vísceras embebiéndolas en tachos con combustible, para luego prenderles fuego en distintos sectores de la casa.

A otra parte de estos fragmentos los cocinaba para sus perros y para los del barrio; mientras que a otros restos, quizá los más largos y los cráneos, los arrojaba presumiblemente en distintos sectores del arroyo Las Martas, ubicado a menos de 500 metros de su vivienda.