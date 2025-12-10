Allanaron sedes de AFA y varios clubes de Primera

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que "en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas".

Sobre dicha situación, se explicó que "el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo", y que "el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".

Otro de los clubes que se expresó unas horas después fue Racing. En el comunicado, la Comisión Directiva explicó que el vínculo con Sur Finanzas "se alcanzó en el año 2023" y que, según manifiesta la actual conducción, se trató "exclusivamente de un contrato de publicidad y sponsoreo".

Además, la institución aclaró que la firma mantiene una deuda con el club y que desde el inicio de la gestión actual se trabaja para regularizarla. También remarcaron que el contrato vigente tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025, es decir está próximo a acabar.

El "ciclón"

San Lorenzo de Almagro compartió un comunicado oficial informando al público sobre el allanamiento que se llevó a cabo en sus instalaciones en el día de ayer, aclarando que "San Lorenzo se encuentra a total disposición de la Justicia", el "ciclón" se sumó a una lista integrada por 18 equipos de diversas categorías del fútbol argentino, cuyos lazos con la empresa gestionada por Graciela y Ariel Vallejo están siendo corroborados.