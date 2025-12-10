Sadir tiene su Presupuesto para gobernar el próximo año

Con algunos cuestionamientos del bloque del PJ, la negativa del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el respaldo de Primero Jujuy y lógicamente la aprobación del bloque mayoritario del Frente Cambia Jujuy, Diputados aprobó ayer el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos - Ejercicio 2026.

Lo hizo en la primera sesión extraordinaria prevista para las 10, pero que se inició minutos después del mediodía "porque se demoraron en algunos acuerdos", señaló un legislador que a la vez, había transmitido la seguridad de su aprobación en esa jornada, después de la suspensión de la semana pasada.

Analizando el proyecto de ley, el Presupuesto para el 2026 "se incrementó en un 34% en comparación con el del año pasado, siendo de $1 billón 989 mil millones este año y de $2 billones 665 mil millones para el próximo. Dentro de los recursos corrientes el 80% es de origen nacional y el 20% provincial, y el impuesto a los ingresos brutos representa el 85% de la recaudación", sostuvo el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Guido Luna.

GUIDO LUNA

Así también hay una estimación en los recursos corrientes de $2 billones 656 mil millones, un 34% más que en el 2025; en cuanto a los gastos corrientes, fueron presupuestados en el orden de los $2 billones 284 mil millones, lo cual significa comparándolo con el ejercicio precedente un incremento del 32%, con lo cual hay un resultado económico positivo de $372 mil millones, que significa un incremento interanual del 44%.

"Este último punto es importante para tener en cuenta, denota la factibilidad que tiene el Estado de cubrir los gastos de funcionamiento con un excedente que permite reasignar recursos a otros fines que representen un crecimiento para la provincia", agregó.

Inmediatamente solicitó la palabra el diputado Martín Fellner, del bloque del PJ (quien desde hoy comienza a ejercer la vicepresidencia 2da de la Cámara), cuestionando la "alta dependencia que tenemos en la provincia de los recursos de la Nación. El diputado Luna dijo que el 81% de los recursos del Presupuesto proviene de la Nación, es decir la Provincia sólo estaría aportando el 19%".

"Estamos bastantes atados a Nación de lo que nos mande o no, (en consecuencia) es importante que empecemos a planificar dentro de esta Legislatura leyes y políticas públicas que nos permitan ir revirtiendo de a poquito esa situación y que sea la Provincia la que pueda generar más recursos", solicitó.

Luego ahondó en que el proyecto de ley de Presupuesto "prevé en uno de sus artículos una nueva toma de deuda, es uno de sus artículos habla de 250 millones de dólares y en otro de 130, es decir tendremos un nuevo endeudamiento por 380 millones de dólares, y eso sumado a la deuda actual que asciende a los 507 millones".

GASTÓN REMY

Gastón Remy, presidente del Boque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (y que lo continuará presidencia en la nueva Cámara), recordó dichos del ministro de Hacienda y finanzas, Federico Cardozo, quien habría dicho "que los salarios de Jujuy son bajos". Luego dirigiéndose a sus pares, afirmó: "Quienes voten este Presupuesto, estarán votando a mantener ese esquema que reconoce el ministro y que viven a diario el tener que buscar otro trabajo porque con eso no se llega a fin de mes".

En sintonía con los expresado por Fellner, citó el artículo "donde se habilita a tomar deuda en dólares, esto nos preocupa más allá que hay una ingeniería financiera como dijo el ministro (Cardozo), de esperar a que termine de pagar el bono verde y de ahí poder calzar con este nuevo crédito y seguir pagando, supuestamente una parte de eso con los rendimientos de Cauchari".

La diputada Natalia Morales también intervino al respecto en el debate, como también el diputado Pedro Belizán (quien se estaba despidiendo de sus colegas al finalizar su mandato y dejar la vicepresidencia 2 del Cuerpo). El justicialista apuntó que "hay algunas cuestiones en las que hicimos observaciones, entendiendo que se debe prever (la construcción) de viviendas porque hay una necesidad importante".

PEDRO BELIZÁN

Luego reconoció que su bloque daría la aprobación del proyecto de ley "porque entendemos con la responsabilidad que hemos actuado siempre, es la ley que garantiza el trabajo y un proyecto de gobierno que intenta llevar delante de la mejor manera, más allá de las oposiciones y los desaciertos que podemos observar".

Aclaró que los diputados "necesitamos más claridad, siempre nos pasa con el Presupuesto que un par de días antes recién llega (para ser tratado); más allá de eso entendemos que es la ley madre de una provincia, y sirve para poder exigir el control de los fondos y el destino de la provincia".

Juan Ramón Brajcich, diputado del Frente Cambia Jujuy que también se estaba despidiendo reforzó lo expresado por Luna y lo hizo de una manera muy ejemplificadora y lo suficientemente extensa para despejar dudas.

"Es verdad que hoy tenemos una dependencia del 80%, pero aclaro que años anteriores era mucho más amplia, este gobierno tiene casi el 20% de recursos genuinos propios".

Luego solicitó que en el análisis del Presupuesto se lo interprete en un conjunto de medidas con los proyectos de ley también tratados ayer: Estímulos Fiscales para el Fortalecimiento de la Economía Provincial, Modificaciones al Código Fiscal Provincial - Ley Nº 5.791, y la ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2026.

En un conjunto "podemos determinar que es un Presupuesto sólido y equilibrado. Si observamos la variación porcentual del año anterior con este, estamos casi en un 34% en promedio de la variación porcentual".

El Presupuesto 0226 "marca que vamos a generar los mecanismos necesarios para ayudar a la productividad y queda manifestado que atenderemos la salud y todos aquellos problemas que debamos afrontar en todo lo que tiene que ver con el bienestar social y el desarrollo humano. Esto no quita que haya algunas partidas que quizás con transferencia presupuestaria tengamos que resolver".

El titular del bloque del PJ, Rubén Rivarola también intervino en el debate señalando que lo que se estaba tratando "no estoy muy de acuerdo con algunos números, pero es lo que hay. Cuando se rasca la olla es lo que se encuentra. Tampoco podemos decir qué sucederá el mes que viene con este presidente (Javier Milei)".

El Presupuesto "es grande, se habla de más de $ 2.600 billones, y no estoy de acuerdo que a salud le otorgaron 10% de aumento para todo el año, es muy poco; tampoco me parece lo que destinaron a seguridad, un 5,7%, me parece que va a faltar".

Sobre la deuda pública afirmó que "no es tanta, para los avatares que se está viviendo. Cuando hay trabajo y voluntad, de todo se sale. El Presupuesto lo necesita el gobernador y los jujeños; me parece que está bien el Presupuesto, pero sería bueno que nos vengan a explicar así como votamos sin problemas sería bueno que nos expliquen los gastos y en que podemos ayudar", finalizó.

Pasadas las 17 finalizó la primera extraordinaria con la aprobación de otros proyectos de ley y la despedida de los diputados que finalizaban su mandato.