Premio Dorado 2025
ciclismo
Palma Sola
Seccional 29º
LIGA PROFESIONAL
Presupuesto 2026
CASA DEL HORROR
LIGA PROFESIONAL
Unidad regional 2
regional
SAN PEDRO

Circulaban en motocicleta con un televisor y fueron demorado

Los protagonistas se contradijeron sobre la procedencia del aparato.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 00:00
APREHENSIÓN | DE LOS SOSPECHOSOS.

Personal motorizado de la Unidad Regional 2 de la ciudad de San Pedro de Jujuy arrestó a dos sujetos durante el fin de semana, los mismos circulaban a bordo de un motovehículo transportando un televisor Led de 43 pulgadas, cuya procedencia no pudieron justificar.

El procedimiento se realizó en horas de la madrugada de ayer, cuando los motorizados realizaban su labor de prevención. Al detener a los involucrados, de 25 y 28 años, y consultarles sobre el origen del aparato y sus accesorios, estos incurrieron en contradicciones y no supieron acreditar la legítima posesión del televisor.

Ante esta situación y la presunción de ilícito, se procedió de inmediato al secuestro del bien.

Finalmente, los dos sujetos quedaron alojados en la dependencia policial a disposición de la Justicia, y se iniciaron las actuaciones sumarias correspondientes para determinar la procedencia real del televisor y establecer si existe un hecho delictivo asociado a su transporte sin documentación ni justificación legal.

 

