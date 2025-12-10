Danubio de Uruguay interesado por Cavani

El director deportivo de Danubio, Gustavo Matosas, volvió a manifestar públicamente el interés del club uruguayo por repatriar a Edinson Cavani, en un contexto de dudas sobre el futuro del delantero en Boca.

Sin ocultarlo, Matosas aseguró que el regreso del "Matador" sigue siendo un enorme deseo vigente dentro de la institución franjeada.

Matosas sostuvo: "Ojalá que volviera, sería maravilloso" y remarcó que las puertas están abiertas de manera permanente. Incluso, expresó que estaría dispuesto a dar un paso al costado en su cargo con tal de garantizar un entorno de tranquilidad para el futbolista.

El dirigente también recordó los cruces ocurridos a mitad de año, cuando Cavani confirmó su continuidad en Boca, pero aclaró que la postura del club no se modificó.

Cavani, de 38 años, atraviesa una temporada irregular y estuvo ausente en el último tramo decisivo de Boca, incluso sin minutos en la semifinal del Torneo Clausura frente a Racing en "La Bombonera".

El uruguayo tiene contrato vigente hasta fines de 2026, aunque el vínculo contempla una cláusula de rescisión unilateral, lo que mantiene abierta la posibilidad de una salida anticipada. En Danubio, mientras tanto, el anhelo de su regreso sigue latente.