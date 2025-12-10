Asumieron los nuevos concejales en la perla del ramal

SAN PEDRO (Corresponsal) En una ceremonia realizada en la sala Hugo del Carril de la Casa Municipal de Cultura de la ciudad de San Pedro de Jujuy, asumieron los cuatro nuevos concejales electos en el mes de mayo de este año dejando conformado el flamante Concejo Deliberante en la ciudad.

Entre los que ingresan al Poder Legislativo de la “Perla del Ramal” se encuentran Gabriel Rocha y Daniela Teseira por parte del Frente Jujuy Crece y que acompañan la gestión del intendente Bravo. Julio Moisés que con el voto de un sector más conservador del justicialismo sampedreño logró renovar su banca y el joven Gonzalo Serrano de la Libertad Avanza que por primera vez tendrá un representante de esta fuerza en el deliberante.

El nuevo concejo deliberante quedó conformado de esta manera: Marcelo castro siguen siendo el presidente del cuerpo, Constanza López, Hugo Samman, Gabriel Roca, Daniela Teseira, Juan Pablo Baigorria, Julio Moisés y Gonzalo Serrano.