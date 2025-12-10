El estremecedor momento en que una avioneta destruyó un auto en un aterrizaje de emergencia

Desde la visión captada por la cámara de un celular parecía una enorme tragedia inminente. Un automovilista sorprendido captó como, de pronto, mientras iba circulando por una autopista, una avioneta apareció arriba de su auto a gran velocidad, a muy baja altura. Iba a realizar un aterrizaje de emergencia sobre esa carretera.

El problema es que en su trayectoria inmediata viajaba otro auto. La avioneta no pudo evitarlo en su caída, y terminó encima del vehículo, al que destruyó por el impacto. Afortunadamente, pese a la espectacularidad de la imagen, nadie murió. La conductora del vehículo que "amortiguó" el impacto de la avioneta en el aterrizaje de emergencia, solo sufrió heridas leves.

El incidente se produjo el lunes por la tarde, a la altura del marcador de milla 201, en el condado de Brevard, en Florida, Estados Unidos, y por supuesto obligó al cierre temporal de varios carriles mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

La aeronave, un Beechcraft 55 operado por la empresa Tailwinds Flying, había despegado pocos minutos antes desde Merritt Island como parte de un vuelo de entrenamiento rutinario. Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), el piloto comunicó una falla mientras volaban sobre la carretera, lo que lo llevó a ejecutar un descenso de emergencia. A bordo iban el instructor y un alumno, ambos de 27 años.

La automovilista fue asistida en el lugar y luego trasladada a un hospital cercano, donde se confirmó que presentaba lesiones menores. Tanto el instructor como el estudiante resultaron ilesos.