28°
10 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

asociación del fútbol argentino
Premio Nobel de la Paz
reforma laboral
grilla docente
El tiempo en Jujuy
ruta 34
Shakira
Gimena Accardi
San Pedro
asociación del fútbol argentino
Premio Nobel de la Paz
reforma laboral
grilla docente
El tiempo en Jujuy
ruta 34
Shakira
Gimena Accardi
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacional

El estremecedor momento en que una avioneta destruyó un auto en un aterrizaje de emergencia

La aeronave sufrió una falla inesperada. Sin tiempo ni capacidad para llegar hasta un aeropuerto, tomó una dramática decisión: intentar aterrizar en una autopista cargada de vehículos. Desde uno de ellos, se logró capturar el dramático instante.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 12:29

Desde la visión captada por la cámara de un celular parecía una enorme tragedia inminente. Un automovilista sorprendido captó como, de pronto, mientras iba circulando por una autopista, una avioneta apareció arriba de su auto a gran velocidad, a muy baja altura. Iba a realizar un aterrizaje de emergencia sobre esa carretera.

El problema es que en su trayectoria inmediata viajaba otro auto. La avioneta no pudo evitarlo en su caída, y terminó encima del vehículo, al que destruyó por el impacto. Afortunadamente, pese a la espectacularidad de la imagen, nadie murió. La conductora del vehículo que "amortiguó" el impacto de la avioneta en el aterrizaje de emergencia, solo sufrió heridas leves.

El incidente se produjo el lunes por la tarde, a la altura del marcador de milla 201, en el condado de Brevard, en Florida, Estados Unidos, y por supuesto obligó al cierre temporal de varios carriles mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

La aeronave, un Beechcraft 55 operado por la empresa Tailwinds Flying, había despegado pocos minutos antes desde Merritt Island como parte de un vuelo de entrenamiento rutinario. Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), el piloto comunicó una falla mientras volaban sobre la carretera, lo que lo llevó a ejecutar un descenso de emergencia. A bordo iban el instructor y un alumno, ambos de 27 años.

La automovilista fue asistida en el lugar y luego trasladada a un hospital cercano, donde se confirmó que presentaba lesiones menores. Tanto el instructor como el estudiante resultaron ilesos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD